Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”

El ‘Caute’ vivió una temporada goleadora extraordinaria en el periodo 2024, donde estuvo a escasas dianas de alcanzar la estela de Emanuel Herrera. “Mi etapa en Perú fue muy buena”, dijo

Por Renzo Galiano

Martín Cauteruccio fue el último gran goleador de Sporting Cristal.

Con 49 goles en la misma cantidad de presentaciones, Martín Cauteruccio se despidió de Sporting Cristal para aceptar una propuesta del Club Bolívar. Su salida, evidentemente, dejó a más de uno sorprendido toda vez que el club ‘rimense’ perdía a su artillero por excelencia.

Dos meses después de su marcha del Rímac, el ‘Caute’ ha ofrecido su versión de los hechos que derivaron en su adiós de La Florida. Lejos de reafirmar alguna teoría conspirativa, el veterano delantero uruguayo ha explicado que su determinación nació para medirse en otros contextos más exigentes.

Martín Cauteruccio permaneció un año y medio en Sporting Cristal.

Me llamó el nuevo desafío. Mi etapa en Perú fue muy buena y me llegó una oportunidad en Bolivia que me gustó, el desafío de poder desempeñarme en la altura era interesante. En Perú había varios equipos con altura y de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo, por lo que pasar a vivir en la altura era un lindo desafío”, ha reconocido en una entrevista a Radio Sport 890 AM.

“Es difícil la adaptación, de hecho, hasta el día de hoy me cuesta salir del ahogo, pero con el paso del tiempo te vas sintiendo más cómodo. Lo que es un hecho es que nunca te sentís al 100 %, pero te vas adaptando”, ha agregado el ‘Caute’.

El delantero uruguayo dio a conocer sus sensaciones por dejar el cuadro 'cervecero' para firmar por Bolívar. (Video: Sporting Cristal)

El goleador del Rímac

Martín Cauteruccio cayó de pie en La Florida al momento que fue oficializado como incorporación de Sporting Cristal sucediendo a Brenner Marlos. El fichaje, eso sí, fue advertido con seriedad por los simpatizantes por dos razones: su veteranía y problemática salida de Independiente.

Aunque las autoridades del ‘rojo’ elevaron un oficio a la FIFA para demandar al ‘Caute’ y a Cristal, el uruguayo siguió a lo suyo enfocándose en su nueva aventura, mientras su entorno privado se encargaba del tema en los fueros judiciales. Ya ubicado en el campo, en su estreno como ‘rimense’ se destapó con un triplete (6-2) sobre ADT, con el que confirmó su jerarquía.

Martín Cauteruccio marcó 49 goles con Sporting Cristal.

En adelante, Martín Cauteruccio mantuvo una frecuencia goleadora descomunal que fue asustando a sus oponentes toda vez que, en un momento, se posicionó como el goleador mundial de todas las ligas. No obstante, su impresionante avance se vio frenado por una enfermedad hepática que lo mantuvo en el dique seco por un mes.

Una vez recuperado, y con pleno conocimiento de que había ganado la demanda que le interpuso Independiente, fue recuperando de a pocos su pulso goleador característico hasta que llegó a registrar un total de 39 anotaciones (35 correspondientes a la Liga 1 2024 y 4 válidas por Copa Libertadores).

El delantero puso el empate frente a los bolivianos con cabezazo colocado en el Estadio Nacional. (Video: ESPN)

Para el periodo 2025, entretanto, Cauteruccio experimentó un descenso resonante en cuanto a su producción, pero todavía podía presumir de ser el artillero de los suyos por encima del resto. A mitad de temporada, con 10 goles firmados, culminó su etapa en el Rímac para aceptar una interesante propuesta del Club Bolívar.

“Recordar tantos lindos momentos que me han tocado vivir dentro y fuera del campo. Dentro, la cantidad de goles que pude realizar, las pelotas que me llevé en cada ‘hat-trick‘, los festejos de gol con cada uno de ustedes y que queda en mi corazón”, dijo Martín.

