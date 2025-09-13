Perú Deportes

El controvertido comentario de Alex Valera acerca de Hernán Barcos tras cruce en el clásico de Liga 1 2025: “La experiencia no le sirvió”

El delantero de Universitario de Deportes ha roto su silencio para salir al frente ante los comentarios del ‘Pirata’, quien arremetió con fuertes declaraciones a partir de un irrespeto en el campo del Monumental

Alex Valera arremete contra Hernán Barcos. - Crédito: Liga 1 / EFE

El silencio prolongado de Alex Valera se ha roto. Después de un par de semanas alejado de los focos mediáticos, el delantero peruano ha decidido hablar, por primera vez, del polémico cruce sostenido con Hernán Barcos, en el estadio Monumental, durante el desarrollo del Universitario vs Alianza Lima, por Torneo Clausura 2025.

Semanas atrás, finalizado el enfrentamiento con un insulso empate sin goles, el ‘Pirata’ salió demasiado mortificado del campo de juego argumentando que el ‘9′ local lo había irrespetado. “Yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué y por eso reaccioné [llamándolo “muerto”]. Obviamente, nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tendría que aprender a respetar", subrayó con incomodidad.

Alex Valera protagonizó tenso cruce
Alex Valera protagonizó tenso cruce con Hernán Barcos.

Esperando el momento adecuado para ofrecer su descargos, Alex Valera entendió que debía aclarar lo acontecido y así lo hizo en el aeropuerto Jorge Chávez antes de abordar el vuelo con destino a la ciudad de Arequipa para la preparación del choque frente a FBC Melgar, por la octava fecha del campeonato doméstico.

“Para mí quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa. Para mí, la persona que juega en contra de mi equipo juega en contra mía, es como si fuera un enemigo y quiero ganarle, y si no lo toma así de esa forma, entonces la experiencia no le sirvió”, sostuvo Valera agregando que “de mi parte no hubo una falta de respeto o que yo haya dicho algo extradeportivo. Para mí muere ahí”.

El delantero de Universitario arremetió en contra del histórico goleador de Alianza Lima. | VIDEO: Raúl Chávez

Conviene mencionar que, además, HB9 había afirmado, con mucha rotundidad, que el atacante de Universitario pasó de largo los llamamientos de la ‘bicolor’ por falta de compromiso, algo que el propio aludido desmintió con una argumentación concreta: “Si Hernán afirma que en la selección no hay profesionales de calidad, yo creo que si me desconvocaron es porque el médico me revisó. No fue una excusa ni nada”.

Alex Valera, así las cosas, ha intentado zanjar el polémico episodio protagonizado con Hernán Barcos en la Liga 1 2025, aunque aún cuenta con otra observación igual de controversial por ausentarse, en varias oportunidades, en la selección nacional cuando la situación era más que crítica en las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

Alex Valera lleva 11 goles
Alex Valera lleva 11 goles anotados con Universitario en la temporada actual. - Crédito: Difusión

Los claroscuros de Valera

Alex Valera ha tenido una temporada con Universitario de Deportes 2025 marcada por contrastes: momentos de brillantez ofensiva, pero también críticas por su inconsistencia frente al arco. En el Torneo Apertura, se convirtió en protagonista clave para la ‘U’: anotó un doblete ante Atlético Grau, ambos de penal, reafirmándose como el “9” titular.

Sin embargo, su rendimiento no ha sido uniforme. Los hinchas y la prensa le han reprochado su baja eficacia en algunos partidos, especialmente cuando ha tenido pocas oportunidades y ha sido suplente. Aun así, el ‘Cholo’ ha exhibido capacidad de liderazgo en partidos importantes, cumpliendo cuando se le necesita, lo que le ha valido respaldo tanto del cuerpo técnico como de la hinchada.

En resumen, 2025 lo pinta como una temporada de reafirmación, en la cual Valera debe equilibrar la presión de ser goleador histórico con la exigencia de mantener regularidad. Si logra eso, su aporte puede ser decisivo para los objetivos de Universitario.

