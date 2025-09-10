Cómo será el “mini torneo” que afrontará Bolivia en el repechaje del Mundial 2026: la historia de Nueva Caledonia, el sorpresivo rival que podría enfrentar

El trofeo de la Copa del Mundo (REUTERS/Jonathan Ernst)

De cara a la clasificación para el Mundial 2026, la FIFA implementó un formato inédito para definir sus últimas dos plazas. La entidad que rige los destinos del fútbol en todo el planeta decidió reemplazar las tradicionales series de ida y vuelta por un repechaje internacional de seis selecciones que se disputará en México, uno de los países sedes de la próxima Copa del Mundo, entre el 23 y el 31 de marzo del año próximo. Las dos selecciones que aseguraron su actuación en el mini torneo son Bolivia y Nueva Caledonia.

Las ciudades de Monterrey y Guadalajara albergarán una competencia que va a dividir a los seis equipos en dos llaves de tres. En cada grupo, los dos países con menor posición en el ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único. El ganador de ese encuentro disputará la final de la llave contra el cabeza de serie, determinado por su mejor ubicación en la clasificación. Los vencedores de ambas finales obtendrán los últimos boletos para el Mundial 2026. En total, el mini torneo constará de cuatro partidos: dos semifinales y dos finales, todos en territorio mexicano.

Las otras cuatro plazas del repechaje se definirán en los próximos meses. Una corresponderá al ganador de la quinta ronda (9°) de la Confederación Asiática de Fútbol, otra al vencedor de la final de la segunda ronda (10°) de la Confederación Africana de Fútbol, y dos serán para los mejores segundos de la tercera ronda de la Concacaf (7° y 8°). La UEFA, en esta ocasión, no tendrá representación en este proceso, ya que todas sus plazas se asignan de forma directa.

El ranking FIFA será determinante para conocer la estructura del torneo. Los dos equipos mejor posicionados en la clasificación global avanzarán directamente a la final de sus respectivas llaves, mientras que los otros cuatro deberán disputar las semifinales. En este sentido, los hasta ahora clasificados corren desde atrás para avanzar de manera directa a la final poor un lugar, ya que el representante de Conmebol ocupa el puesto 78, mientras que el seleccionado océanico se sitúa en el 152° lugar.

Bolivia venció a Brasil y logró el pasaje al repechaje para el Mundial 2026 (AP Foto/Juan Karita)

Hasta ahora, solo Bolivia y Nueva Caledonia aseguraron su presencia en este repechaje. El combinado del antiplano logró su clasificación tras vencer 1-0 a Brasil en El Alto con un gol de penal de Miguel Terceros, y además se benefició de la goleada en contra que sufrió Venezuela ante Colombia (3-6). El resultado permitió al equipo dirigido por Óscar Villegas acceder al séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, la única vía disponible para la región fuera de los seis cupos directos que lograron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Para Bolivia, la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo después de más de tres décadas representa un desafío histórico. La última participación del equipo fue en USA 1994 tras sus dos apariciones previa en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Por su parte, Les Cagous alcanzó el pasaje a este nuevo repechaje pese a caer 3-0 en la final de las Eliminatorias de Oceanía ante Nueva Zelanda. El conjunto que representa al Territorio de Ultramar de Francia lideró su grupo en la fase previa y superó a Tahití en semifinales con un contundente 3-0, convirtiéndose en la primera selección confirmada para el torneo a disputarse en territorio mexicano.

En las eliminatorias, los caledonios terminaron primeros en el Grupo A con 7 puntos tras ganarle a Papúa Nueva Guinea (3-1), a Islas Salomón (3-2) y la igualdad ante Fiyi (1-1). Ya en la instancia posterior, goleó a los tahitianos. Los neozelandeses, con una campaña perfecta, se quedó con el cupo directo que por primera vez se otorga a la Confederación de Oceanía, dejando el repechaje como la única opción para el resto de la región.

Georges Gope-Fenepej, el 10 de Nueva Caledonia, la sorpresa de Oceanía en el repechaje mundialista (AP)

La selección de Nueva Caledonia vive un momento inédito en su joven historia. El equipo, que compite bajo bandera propia desde 1951 y suele quedar relegado frente a potencias regionales como Australia o Nueva Zelanda, se encuentra a solo dos partidos de lograr la primera clasificación mundialista. Su mayor logro previo había sido alcanzar la final de la Copa de Naciones de la OFC en 2012, donde eliminó a los neozelandeses, aunque no logró el título.

Su primer partido oficial se jugó en 1951 ante Nueva Zelanda, al que superó por 2-0. Durante las décadas de 1960 y 1970, el equipo se consolidó como una de las potencias del Pacífico, obteniendo varias medallas de oro y podios en los Juegos del Pacífico Sur y posiciones competitivas en los primeros torneos continentales.

Tras un periodo de declive en los años ochenta y noventa, Nueva Caledonia regresó al éxito a partir de la década de 2000. Logró el subcampeonato en la Copa de las Naciones de la OFC en 2008 y 2012, y ganó varias veces los Juegos del Pacífico, siendo el equipo más laureado de la región en ese certamen. En 2012, eliminó a Nueva Zelanda en semifinales del torneo oceánico, alcanzando la final que perdió ante Tahití.

La selección también fue protagonista de algunos resultados históricos, como empatar con Estonia en 2017, primer empate de un equipo oceánico (fuera de Australia y Nueva Zelanda) frente a una selección europea. En los últimos años, el conjunto experimentó una inestabilidad debido a la pandemia y otros factores, quedando fuera de varias clasificaciones mundialistas, aunque mantuvo chances a través de repescas. Entre los futbolistas más destacados están Bertrand Kaï, el máximo goleador histórico que con 42 años milita en el Hienghene Sport de la Superliga local, junto a César Zeoula, el capitán del combinado que juega en la 5° división del fútbol en Francia (SC Schiltigheim).

Los 18 clasificados a la Copa del Mundo hasta el momento (Crédito: Cristian Méndez/Infobae)

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (18/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (2/9): Marruecos y Túnez

Asia (6/8): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Sólo clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje