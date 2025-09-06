Partidos de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 6 de septiembre, la agenda deportiva está cargada de encuentros imperdibles: Portugal iniciará su camino hacia el Mundial 2026, Inglaterra también hará lo suyo, se conocerán a las finalistas del Mundial de Vóley, y mucho más.

Los ‘lusos’ enfrentarán a Armenia con Cristiano Ronaldo al mando, por la primera fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo. La escuadra portuguesa llega como favorito tras ganar la UEFA Nations League, luego de superar a Alemania en semifinales y a España en la final. Armenia, en cambio, empató 2-2 ante Montenegro en un amistoso disputado en junio.

Este partido representa uno de los desafíos más relevantes para el equipo portugués dentro de un grupo en el que parte como favorito en su camino hacia la cita mundialista.

Soccer Football - Nations League - Final - Portugal v Spain - Allianz Arena, Munich, Germany - June 8, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal REUTERS/Annegret Hilse

Por su lado, Inglaterra recibirá a Andorra por la quinta jornada de las Eliminatorias UEFA. El equipo inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega como líder del Grupo K con nueve puntos, después de superar 1-0 a Andorra en la fecha tres, con gol de Harry Kane. Mientras que Andorra, entrenado por Koldo Álvarez, ocupa el último lugar y llega tras una derrota 0-3 ante Serbia.

El inglés Harry Kane celebra en los brazos de su compañero Ollie Watkins al final de la semifinal ante Holanda en la Eurocopa el miércoles 10 de julio del 2024. (AP Foto/Martin Meissner)

Partidos de Eliminatorias UEFA

- Letonia vs Serbia (08:00 horas / estadio Daugava / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Inglaterra vs Andorra (11:00 horas / Villa Park / Disney+ Premium)

- Armenia vs Portugal (11:00 horas / Vazgen Sargsyan Republican Stadium / Disney+, ESPN)

- San Marino vs Bosnia (13:45 horas / estadio Olímpico de San Marino / Disney+ Premium)

- Austria vs Chipre (13:45 horas / Raiffeisen Arena / Disney+ Premium)

- República Irlanda vs Hungría (13:45 horas / estadio Aviva / Disney+, ESPN 3)

Partido de Eliminatorias CAF

- Nigeria vs Ruanda (11:00 horas / Godswill Akpabio International Stadium / FIFA+)

Partidos de Mundial Femenino de Vóley

- Japón 3-1 Turquía (Finalizado)

- Italia vs Brasil (07:30 horas / estadio Cubierto Huamark de Bangkok / Latina Televisión)

Partidos de Copa Asia Sub 23

- Laos 0-7 Corea del Sur (Finalizado)

- Macao vs Indonesia (07:30 horas / FIFA+)

Partido Amistoso Sub 19

- Alemania vs Italia (10:00 horas / Gradski stadion Ivan Kušek Apaš / FIFA+)

Partido de Liga de Portugal

- Estoril Praia vs Santa Clara (14:30 horas / estadio António Coimbra da Mota / GolTV, GolTV Play)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo Wanderers vs Danubio (13:30 horas / estadio Parque Alfredo Víctor Viera / Disney+ Premium)

- Peñarol vs Plaza Colonia (16:00 horas / estadio Campeón del Siglo / Disney+ Premium)

- Boston River vs River Plate M. (18:30 horas / estadio Campeones Olímpicos / Disney+ Premium, GOLTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Bucaramanga vs Alianza (14:00 horas / estadio Departamental José Americo Montanini / RCN Nuestra Tele)

- Llaneros vs Deportes Tolima (16:10 horas / estadio Bello Horizonte / RCN Nuestra Tele)

- Unión Magdalena vs Junior (18:20 horas / estadio Sierra Nevada / RCN Nuestra Tele)

- Millonarios vs Santa Fe (20:30 horas / estadio Nemesio Camacho El Campín / RCN Nuestra Tele)

Partido de fútbol argentino

- Vélez Sarsfield vs Central Córdoba (14:00 horas / estadio Gigante de Arroyito / Disney+ Premium)

Partidos de MLS

- Chicago Fire vs New England Revolution (19:30 horas / Toyota Park / MLS Season Pass)

- Houston Dynamo vs LA Galaxy (19:30 horas / Shell Energy Stadium / MLS Season Pass)

- St. Louis City vs FC Dallas (19:30 horas / City Park / MLS Season Pass)