“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

El periodista deportivo señaló que el jugador de Universitario debe ser el ‘nueve’ de la selección peruana y cuestionó el nivel de Luis Ramos

El periodista deportivo le pidió al delantero de Universitario que vuelva a la 'bicolor'. (RPP)

La derrota de Perú por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo lo dejó fuera de la Copa del Mundo 2026 a falta de una fecha del final de las Eliminatorias Sudamericanas. Entre las numerosas reacciones que provocó este resultado, la voz de Alan Diez, periodista en su espacio de YouTube ‘Vamos al Var’, cobró notoriedad al hacerle un enérgico pedido al delantero de Universitario de DeportesAlex Valera.

Durante su programa, Diez se refirió a la ausencia del atacante en la convocatoria de Perú, destacando los inconvenientes recientes, como lesiones y permisos por temas familiares, que impidieron su participación. Frente al nivel mostrado por Luis Ramos, quien ocupó el puesto de centrodelantero titular ante la baja de Paolo Guerrero y la inactividad de Gianluca Lapadula, el comunicador fue tajante: “Yo no entiendo, hasta ahora, por qué Alex Valera no juega en la selección. A veces pide permiso, ahora se lesiona, no entiendo por qué Alex no considera en su hoja de vida jugar en la selección. Lo que demostró hoy Ramos, Valera es mejor delantero que Ramos”.

Valera, actualmente en Universitario, no formó parte del plantel ‘blanquirrojo’ ante Uruguay y tampoco será opción frente a Paraguay en la última fecha. Su nombre resurgió al haberse perdido convocatorias previas por motivos personales, luego de pedir permisos tanto a Óscar Ibáñez como a otros integrantes del cuerpo técnico de la ‘bicolor’. Las sucesivas ausencias han generado desconcierto en parte de la opinión pública y también entre periodistas deportivos, como lo señaló Alan Diez.

Luis Ramos fue el delantero titular de la selección peruana en la derrota 3-0 ante Uruguay.

Su mensaje a Alex Valera

Ante el pobre desempeño ofensivo mostrado en Montevideo, Diez sostuvo: “Alex, no nos abandones hermano, necesitamos de ti, no digo que con Valera ganábamos, pero existía una pieza de recambio en el partido de hoy (ayer), Perú jugó mal es cierto, pero necesitamos piezas de recambio, entró el ‘Tunche’ (José Rivera), caminaba por un lado, no sabía dónde ubicarse, sí el partido iba 3-0, estoy de acuerdo…”.

“Pero voy a ti, Alex, hermano eres el ‘nueve’ de la ‘U’, tienes que estar en la selección, trabaja para estar en la selección, la ‘U’ te ama, tú amas a la ‘U’, todo bien, no te desaparezcas papá, te necesitamos, ya no va a estar Paolo (Guerrero), ya no va a estar (Gianluca) Lapadula, eres tú el ‘nueve’ de la selección, métete eso bien en la cabeza, tú eres el ‘nueve’, necesitamos de Valera bien”, insistió.

El periodista deportivo cerró señalando que “me cuesta creer, hoy salió por la lesión, de acuerdo, pero el otro día, por permisos, entiendo sus cosas familiares, pero es la selección, la selección, no sé cuántos chicos matan por jugar en la selección”.

Alan Diez le hizo eufórico pedido a Alex Valera para que juegue por la selección peruana tras quedar fuera del Mundial 2026.

Perú cierra su participación ante Paraguay

La selección peruana culminará su recorrido en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 enfrentando a Paraguay el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 18. El partido se disputará a las 18:30 horas de PerúColombia y Ecuador, mientras que en Venezuela, Chile Bolivia comenzará a las 19:30. En UruguayParaguayArgentina y Brasil la hora de inicio será a las 20:30.

La transmisión para toda la nación estará a cargo de los canales abiertos América Televisión y ATV (canales 4 y 9), así como Movistar Deportes (frecuencias 3 y 703) y la plataforma gratuita para suscriptores Movistar Play.

