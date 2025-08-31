Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

MIN 27: Pasó de todo en el área de Sporting Cristal. Alianza Lima tuvo hasta dos oportunidades para abrir el marcador. Se salvaron las ‘celestes’.

MIN 41: Tomayconsa controló en el área de Alianza Lima, pero tardó en rematar. La defensa ‘blanquiazul’ le bloqueó la acción.

MIN 42: Ahora sí, con más espacio, Tomayconsa le pegó desde fuera del área con Sporting Cristal y la pelota pasó cerca del travesaño de Alianza Lima.

¡Final del primer tiempo! Alianza Lima y Sporting Cristal empatan sin goles en el Gallardo por la Liga Femenina 2025.

¡Ya se juega el segundo tiempo! Alianza Lima y Sporting Cristal buscan el triunfo en el Gallardo. Para ello, tendrán que estar más finas en ataque.

MIN 50: Tarjeta amarilla para León de Alianza Lima tras falta contra Murcia de Sporting Cristal. Es la segunda amonestada en el cuadro ‘blanquiazul’.

