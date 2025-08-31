Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

MIN 68: Tarjeta amarilla para García de Sporting Cristal por fuerte cruce contra jugadora de Alianza Lima.
MIN 60: Cambio en Sporting Cristal. Se fue Otiniano y entró Buitrón.
MIN 50: Tarjeta amarilla para León de Alianza Lima tras falta contra Murcia de Sporting Cristal. Es la segunda amonestada en el cuadro ‘blanquiazul’.
¡Ya se juega el segundo tiempo! Alianza Lima y Sporting Cristal buscan el triunfo en el Gallardo. Para ello, tendrán que estar más finas en ataque.
¡Final del primer tiempo! Alianza Lima y Sporting Cristal empatan sin goles en el Gallardo por la Liga Femenina 2025.
MIN 42: Ahora sí, con más espacio, Tomayconsa le pegó desde fuera del área con Sporting Cristal y la pelota pasó cerca del travesaño de Alianza Lima.
MIN 41: Tomayconsa controló en el área de Alianza Lima, pero tardó en rematar. La defensa ‘blanquiazul’ le bloqueó la acción.
MIN 34: Tarjeta amarilla para Silva de Alianza Lima tras costar a rival de Sporting Cristal. Ambos equipos comienzan a jugar fuerte.
MIN 27: Pasó de todo en el área de Sporting Cristal. Alianza Lima tuvo hasta dos oportunidades para abrir el marcador. Se salvaron las ‘celestes’.
MIN 22: Primer cambio en Alianza Lima. Se fue Oliveira lesionada. En su lugar ingresó Azabache.