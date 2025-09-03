Perú Deportes

Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

El tenista peruano se impuso por 6-3 y 6-1 al local y amigo del ‘Colorado’, Pablo Llamas. Ambos deportistas venían de superar la clasificación del US Open

Por José Manuel Quintana

Guardar
Ignacio Buse se instaló en
Ignacio Buse se instaló en los cuartos de final del Challenger de Sevilla. Crédito: Copa Sevilla

Ignacio Buse se ha instalado en los cuartos de final de un torneo por octava vez en el año. La primera raqueta nacional (#135 ATP) busca consolidad su gran momento y seguir creciendo en el circuito. En el Challenger 125 de Sevilla, la primera raqueta nacional impuso condiciones ante el español Pablo Llamas, a quien doblegó con parciales 6-3 y 6-1.

El limeño de 21 años mostró sus credenciales en el polvo de ladrillo del Real Club de Tenis Betis de Sevilla. ‘Nacho’ no registró ningún ‘ace’, pero mantuvo un porcentaje de 69% de puntos ganados con su segundo servicio. Sacó rédito de cinco de las siete oportunidades de quiebre y logró una ventaja importante.

El ‘Colorado’ afrontará los cuartos de final sin haber cedido un solo set en sus dos presentaciones previas. Su rival por un lugar entre los cuatro mejores será el español Carlos Taberner, segunda siembra de la Copa Sevilla y quien viene de vencer por 6-3 y 3-1 al neerlandés Den Ouden.

Ambos tenistas solo registran un enfrentamiento en el circuito Challenger. El duelo tuvo lugar en el marco de la primera ronda del Challenger de Roma del 2024. En la capital italiana, el ibérico se llevó el encuentro por 6-1 y 7-6. Más de un año después, se verán las caras en la arcilla andaluza.

Ignacio Buse ya apunta al
Ignacio Buse ya apunta al desafío de la Copa Davis tras su experiencia en el US Open. Crédito: Copa Davis

Peruanos en la Copa Sevilla

Dos de los tres peruanos que clasificaron para el Sevilla Open continúan en competencia. Ignacio Buse es el representante nacional en la categoría de individuales. El duelo ante el español Carlos Taberner está programado para este jueves 4 de septiembre. El horario aún no ha sido confirmado.

Por otro lado, en dobles, el peruano Alexander Merino y su pareja, el alemán Christoph Negritu, sacaron pasaje a los cuartos de final luego de estrenarse con un triunfo muy trabajado. El binomio superó a los hermanos serbios Matej e Ivan Sabanov en un partido que se definió en el super ‘tie-break’ por 11-9.

Ambos compromisos de los peruanos se llevarán a cabo este jueves 4 de septiembre. La transmisión estará a cargo del portal web gratuito Challenger TV.

Alexander Merino junto Christoph Negritu
Alexander Merino junto Christoph Negritu ostentan cinco títulos en el circuito Challenger.

“Soy feliz haciendo lo que hago”

En una reciente entrevista con los organizadores del Sevilla Open, Ignacio Buse manifestó su felicidad por disfrutar de lo que hace. El peruano viene rindiendo de gran manera y espera dar el salto definitivo a los torneos ATP del tenis.

Antes de llegar a Sevilla, ‘Nacho’ alcanzó la primera ronda de un Grand Slam por primera vez. El tenista nacional debutó en el US Open en el mítico estadio Arthur Ashe ante el sexto del mundo, Ben Shelton.

“Ha sido una semana muy bonita, de muchas emociones. La gente me está apoyando bastante. No me quiero conformar, quiero disfrutar el momento, cada día, cada entrenamiento. Yo soy feliz haciendo lo que hago y si puedo ganar, mucho mejor”, declaró.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

Acerca del regreso a la arcilla, Buse sostuvo que no le ha costado la readaptación, debido a que trabaja desde hace varios días en el polvo de ladrillo. “Estoy llevando un calendario de arcilla. Mi entrenador me ayuda a tratar de llevar el juego a la arcilla, porque la bola sale más lineal y sin mucho esfuerzo”, agregó.

El entrevistador le consultó al ‘Colorado’ sobre si sabía que Luis Horna conquistó la Copa Sevilla en 2003. El seleccionado de Copa Davis no conocía el dato. “Yo nací 2004, así que nací un año después de que él ganó acá”, concluyó.

Temas Relacionados

Ignacio BuseChallenger de SevillaAlexander Merinotenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

El comentarista deportivo argumentó que ‘Yoshi’ solo ha completado los 90 minutos en dos partidos durante los últimos 15 meses. Un factor que considera preocupante de cara al duelo por Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

El equipo sub-23 del estratega nacional se estrenó en las clasificatorias de la Copa de Asia de la categoría con una holgada derrota en Camboya

El amargo debut de Nolberto

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

El miércoles y jueves se disputarán los partidos que definirán a los cuatro mejores del certamen organizado por la FIVB

Resultados de cuartos de final

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Enrique de la Rosa informó detalles de la decisión que tomaría el máximo ente del fútbol sudamericano, y cómo se jugarán los partidos por cuartos de final del torneo internacional

Se filtró fallo final de

Sorpresivo cambio en la defensa de Perú para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias 2026: La drástica decisión de Óscar Ibáñez

El DT ensayó al once que pondrá frente los ‘charrúas’ en Montevideo este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las Clasificatorias

Sorpresivo cambio en la defensa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo y candidato: Perú Libre

Prófugo y candidato: Perú Libre respalda a Vladimir Cerrón para las Elecciones Generales 2026

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Yonhy Lescano regresa a la contienda electoral: ex Acción Popular confirmó participación en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Madre del hijo menor de

Madre del hijo menor de ‘Chiquito’ Flores denuncia abandono, reclama la falta de firma y pensión insuficiente: “Me da solo 300 soles”

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

DEPORTES

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de

Diego Rebagliati cuestionó titularidad de Yoshimar Yotún en Perú vs Uruguay: “Es un riesgo grande. Le va a costar contra Valverde”

El amargo debut de Nolberto Solano al mando de Pakistán: goleada por 8-1 ante Irak y expulsado por protestar

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Sorpresivo cambio en la defensa de Perú para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias 2026: La drástica decisión de Óscar Ibáñez