Ignacio Buse avanzó a cuartos de final de Challenger de Sevilla sin ceder sets: octava vez en el año en esta instancia

Ignacio Buse se instaló en los cuartos de final del Challenger de Sevilla. Crédito: Copa Sevilla

Ignacio Buse se ha instalado en los cuartos de final de un torneo por octava vez en el año. La primera raqueta nacional (#135 ATP) busca consolidad su gran momento y seguir creciendo en el circuito. En el Challenger 125 de Sevilla, la primera raqueta nacional impuso condiciones ante el español Pablo Llamas, a quien doblegó con parciales 6-3 y 6-1.

El limeño de 21 años mostró sus credenciales en el polvo de ladrillo del Real Club de Tenis Betis de Sevilla. ‘Nacho’ no registró ningún ‘ace’, pero mantuvo un porcentaje de 69% de puntos ganados con su segundo servicio. Sacó rédito de cinco de las siete oportunidades de quiebre y logró una ventaja importante.

El ‘Colorado’ afrontará los cuartos de final sin haber cedido un solo set en sus dos presentaciones previas. Su rival por un lugar entre los cuatro mejores será el español Carlos Taberner, segunda siembra de la Copa Sevilla y quien viene de vencer por 6-3 y 3-1 al neerlandés Den Ouden.

Ambos tenistas solo registran un enfrentamiento en el circuito Challenger. El duelo tuvo lugar en el marco de la primera ronda del Challenger de Roma del 2024. En la capital italiana, el ibérico se llevó el encuentro por 6-1 y 7-6. Más de un año después, se verán las caras en la arcilla andaluza.

Ignacio Buse ya apunta al desafío de la Copa Davis tras su experiencia en el US Open. Crédito: Copa Davis

Peruanos en la Copa Sevilla

Dos de los tres peruanos que clasificaron para el Sevilla Open continúan en competencia. Ignacio Buse es el representante nacional en la categoría de individuales. El duelo ante el español Carlos Taberner está programado para este jueves 4 de septiembre. El horario aún no ha sido confirmado.

Por otro lado, en dobles, el peruano Alexander Merino y su pareja, el alemán Christoph Negritu, sacaron pasaje a los cuartos de final luego de estrenarse con un triunfo muy trabajado. El binomio superó a los hermanos serbios Matej e Ivan Sabanov en un partido que se definió en el super ‘tie-break’ por 11-9.

Ambos compromisos de los peruanos se llevarán a cabo este jueves 4 de septiembre. La transmisión estará a cargo del portal web gratuito Challenger TV.

Alexander Merino junto Christoph Negritu ostentan cinco títulos en el circuito Challenger.

“Soy feliz haciendo lo que hago”

En una reciente entrevista con los organizadores del Sevilla Open, Ignacio Buse manifestó su felicidad por disfrutar de lo que hace. El peruano viene rindiendo de gran manera y espera dar el salto definitivo a los torneos ATP del tenis.

Antes de llegar a Sevilla, ‘Nacho’ alcanzó la primera ronda de un Grand Slam por primera vez. El tenista nacional debutó en el US Open en el mítico estadio Arthur Ashe ante el sexto del mundo, Ben Shelton.

“Ha sido una semana muy bonita, de muchas emociones. La gente me está apoyando bastante. No me quiero conformar, quiero disfrutar el momento, cada día, cada entrenamiento. Yo soy feliz haciendo lo que hago y si puedo ganar, mucho mejor”, declaró.

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

Acerca del regreso a la arcilla, Buse sostuvo que no le ha costado la readaptación, debido a que trabaja desde hace varios días en el polvo de ladrillo. “Estoy llevando un calendario de arcilla. Mi entrenador me ayuda a tratar de llevar el juego a la arcilla, porque la bola sale más lineal y sin mucho esfuerzo”, agregó.

El entrevistador le consultó al ‘Colorado’ sobre si sabía que Luis Horna conquistó la Copa Sevilla en 2003. El seleccionado de Copa Davis no conocía el dato. “Yo nací 2004, así que nací un año después de que él ganó acá”, concluyó.