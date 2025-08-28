Perú Deportes

Martín Liberman exalta a Erick Noriega tras su llegada a Gremio del Brasileirao: “Contra Boca Juniors jugó muy bien”

El reconocido periodista argentino no ha dejado pasar la ocasión para destacar las capacidades del ‘Samurái’, a quien le desea el mayor de los éxitos en su primera experiencia en el fútbol de Brasil

Renzo Galiano

Martín Liberman elogió las capacidades
Martín Liberman elogió las capacidades de Erick Noriega.

El traspaso de Erick Noriega desde Alianza Lima al Gremio, tasado en alrededor de 2 millones de dólares, no solo ha generado una enorme atención en el Perú, también en el extranjero, sobre todo en Argentina. ¿La razón? Su impecable rendimiento contra Boca Juniors, en la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2025, que se cerró con un fabuloso disparo de penal, en La Bombonera, con posterior clasificación histórica.

Desde entonces, surgieron rumores de interés de otros clubes para hacerse con sus servicios deportivos. Aunque no sucedió ese entusiasmante escenario, Noriega continuó descollando en la Liga 1 hasta que consiguió cumplir el sueño de vida: mudarse a un campeonato superior que le ofrezca un crecimiento sostenido en su carrera.

Erick Noriega llegó a Gremio
Erick Noriega llegó a Gremio por 1.8 millones de euros.

Aquella noticia fue celebrada también por el periodista Martín Liberman desde su canal de YouTube. Allí se deshizo en elogios por las virtudes del ‘Samurái’, a quien le ha realizado un seguimiento especial a partir de su aparición frente a Boca Juniors. Confía en que el peruano-japonés trascenderá en Arena do Gremio.

Erick Noriega jugó muy bien contra Boca Juniors. ¿Se acuerdan? Si lo tengo perfectamente visto, ojalá que le vaya muy bien en Gremio. Muy bien juega Noriega, me acuerdo que contra Boca jugó muy bien”, sostuvo Liberman.

El 'Samurái' llega a al CT Luiz Carvalho con la idea de trascender. | VIDEO: Gremio

El carrusel Gremio

La temporada 2025 del Grêmio ha sido una montaña rusa llena de altibajos. Bajo el mando inicial de Gustavo Quinteros, el club inició con solidez defensiva en el Campeonato Gaúcho: tres partidos sin recibir goles, mostrando liderazgo en la retaguardia. Sin embargo, con el paso del tiempo emergieron debilidades —la falta de un mediocampo creativo comprometió el ataque, incluso con la llegada de refuerzos como Roger Guedes.

Ante la caída libre del club gaúcho, el área deportiva resolvió inmediato el contrato del estratega boliviano y se puso en marcha para cerrar un acuerdo con el histórico Mano Menezes, quien si bien ha podido reflotar el nivel de los suyos, aún presenta problemas futbolísticos, lo que genera preocupación con respecto a la permanencia.

A la mitad del año, el rendimiento en el Brasileirão fue decepcionante: el equipo quedó en 12.º lugar, con 16 puntos en 13 jornadas, reflejando irregularidad en casa y pésimos números como visitante. La presión aumentó tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Alianza Lima, lo que desató duras críticas y ataques duros por el vergonzoso resultado.

