Marcos López logra una mágica aparición inaugural en la Champions League: su primera asistencia con FC Copenhague

Podría decirse que el lateral peruano ha empezado con buen pie la nueva edición del campeonato más prestigioso de Europa. Servicio excelente para el gol de Gabriel Pereira (45′+2)

Por Renzo Galiano

Marcos López ha empezado con buen pie la Champions League | VIDEO: TNT Sports

Marcos López ha vivido un momento demasiado especial en su primera evaluación en el más alto rigor de Europa. El lateral peruano se hizo presente en el debut de FC Copenhague en la Ronda de Play-Off de la Champions League 2025/26 con una asistencia en la igualada a uno contra Basel.

