Jefferson Cáceres es desmarcado de Sheffield United tras quedar fuera de los planes para la nueva temporada de la Championship 2025/26

El peruano había realizado una pretemporada óptima apareciendo en una buena cantidad de encuentros. Sin embargo, el entrenador de los ‘blades’ decidió recortarlo por temas de adaptación

Jefferson Cáceres queda fuera de los planes de Sheffield United. - Crédito: Difusión

Vuelco de 180° grados en el futuro de Jefferson Cáceres. Luego de haber ingresado en la planificación del nuevo entrenador Rubén Sellés en la pretemporada, donde incluso apareció con una diana convertida a Chesterfield, finalmente ha quedado recortado de la consideración por disposiciones técnicas. De tal manera que esta situación lo orilla a buscar nuevos horizontes.

Una señal inicial había sido su omisión en la convocatoria para el inicio de la nueva temporada contra Bristol City. Después de ese partido, que acabó en una derrota categoría jugando en casa, la directiva de los ‘blades’ empezó con la estrategia de depuración para incluir nuevos puntuales. En ese apartado fue incluido el peruano, cuya contratación se dio tan solo unos meses atrás a través de una identificación con Inteligencia Artificial (IA).

Jefferson Cáceres marca diferencias en la Professional Development League. - Crédito: Sheffield United

A pesar de que el DT Sellés tenía una correcta referencia de Cáceres, abrió una posible vía de salida por cuestiones de adecuación, aunque pensando en un futuro no muy lejano para emplearlo en el ascenso de Inglaterra: “Jefferson jugó más de mediocampista cuando su mejor posición es el ataque. No lo voy a presionar para que sea un futbolista clave o importante para el plantel principal. Creo que primero debo ayudarlo con su adaptación y luego ver cuánto podemos apoyarlo para que se convierta en jugador de la Championship”.

