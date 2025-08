Giancarlo Granda reveló que Jean Ferrari sería el sucesor de Agustín Lozano en la FPF: “Ahora aspira a la Conmebol”

El periodista deportivo dio a conocer una importante información sobre el futuro del fútbol peruano. (Video: Radio Nacional)

En los últimos meses se han dado diversos cambios en el organigrama de la Federación Peruana de Fútbol. Al ingreso de Manuel Barreto a la jefatura de Unidad de Menores, se le sumó José Bellina, Renzo Revoredo y Pier Larrauri, entre otros personajes reconocidos. Sin embargo, la figura de Jean Ferrari es la que más ha llamado la atención por ser el nuevo director general de fútbol. En ese sentido, Giancarlo Granda reveló que el exadministrador de Universitario de Deportes sería el sucesor de Agustín Lozano en la presidencia de la FPF.

"Lozano ve en Jean a su futuro reemplazante. ¡Prepárense! Va a cambiar Lozano y mucho. ¿Por qué? Porque no puede ser reelegido en la FPF. Después de esta elección, que se va a reelegir, ya no puede ser reelegido por estatutos FIFA", fueron sus primeras palabras en ‘Radio Nacional’.

El periodista deportivo subrayó que el directivo chongoyapano se enfocará en consolidar su carrera dentro de los órganos de Conmebol a partir de 2029, cuando acabe su próximo mandato. “Él tiene aspiraciones de permanecer en Conmebol. En Conmebol es un peso pesado, de hecho, nos han dado dos finales de Copa Libertadores”, destacó sobre la relevancia y las relaciones que Lozano ha construido en el continente. La organización de las finales de Copa Libertadores en suelo peruano ha sido interpretada como una muestra del peso que el dirigente tiene ante los altos mandos de la confederación suramericana.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a una posible reelección

Este contexto influye directamente sobre el proceder actual de Agustín Lozano dentro de la FPF. Según el narrador de fútbol, al no tener la posibilidad de buscar reelegirse nuevamente, su lógica política se transforma con los otros dirigentes departamentales.

“Ya no busca votos, no le interesan, porque ya no puede ser reelegido después de esto. Entonces creo que la postura de alguien que no necesita los votos, puede variar en base a exigir algunas cosas que antes no hacía... Cuando alguien está buscando votos regala todo, tapers, comida, polos, etc. Y cuando ya no necesitas el voto porque ya no te vas a quedar, puedes empezar a tomar determinaciones en base a lo que tú crees. Ahí puede cambiar un poco la situación”, acotó.

Este giro, según el periodista, abre la puerta a decisiones orientadas por la agenda personal y la visión institucional de Lozano, más que por la necesidad de mantener alianzas coyunturales con las bases regionales y clubes afiliados.

Agustín Lozano presidió la Asamblea de Bases 2025 de la FPF. - créditos: Difusión

Giancarlo Granda sobre la nueva postua de Jean Ferrari en la FPF

Al referirse a Jean Ferrari, Giancarlo Granda hizo hincapié en el cambio de enfoque dentro de la gestión que el director general de fútbol impulsa en la FPF. Dejó atrás la percepción de rivalidad histórica entre Universitario (el equipo del que Ferrari fue administrador hasta hace poco tiempo) y el resto de equipos de la Liga 1.

“Ferrari ha tenido cierta apertura porque se ha rodeado de gente de varios equipos, no solamente de la ‘U’”, señaló el ‘Flaco’. “Ha llevado a Barreto de Universitario, a Revoredo de Cristal, que es muy capaz en divisiones menores y sus equipos juegan muy bien. Ha llevado a Pier Larrauri que venía de las divisiones menores de Cristal. Ha llevado a ‘Coté’ Bellina de Alianza”.

Esta política de sumar especialistas ligados a diferentes clubes también ha impactado en las decisiones personales de los propios profesionales que se unieron al proyecto de Ferrari. “Coté Bellina en Alianza chambeaba muy bien y en Alianza estaba muy cómodo, muy tranquilo. Revoredo en Cristal también. El plan de trabajo que ha presentado Ferrari los ha convencido. No hablo a la Federación, sino a ellos. O sea, para que ‘Coté’ salga de Alianza es porque el plan de chamba los ha convencido y ahí es que han decidido acompañarlo”, explicó.

Manuel Barreto fue presentado por Agustín Lozano como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF en mayo de este año. - créditos: FPF