Alineaciones de Universitario vs Palmeiras HOY: posibles titulares para octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Universitario se enfrentará en condición de local a Palmeiras de Brasil hoy, jueves 14 de agosto, en un duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El estadio Monumental será el escenario de un duelo clave para los dueños de casa, que buscarán dar el primer golpe en casa para soñar con la clasificación a la siguiente fase. Conoce las alineaciones que propondrán los técnicos Jorge Fossati y Abel Ferreira.

El cuadro ‘crema’ viene de recuperar terreno en el Torneo Clausura luego de la victoria ante Sport Boys, que le permitió trepar al liderato en igualdad de puntaje con Sporting Cristal (13), pero debajo por diferencia de goles.

Sin embargo, el panorama cambia en el máximo certamen de clubes de Conmebol, donde la ‘U’ quedó en segundo puesto del grupo B, detrás de River Plate y superando a Independiente del Valle y Barcelona SC. De hecho, el empate 1-1 con el ‘millonario’ en Buenos Aires le favoreció para meterse entre los 16 mejores de la competición.

Los peruanos consiguieron el empate 1-1 y clasificaron a octavos del certamen internacional. (Video: ESPN)

El técnico Jorge Fossati puede estar tranquilo de que llegará con todo su plantel completo a este partido, donde se jugará gran parte de una temporada que ha sido histórica para el club, teniendo en cuenta que hacía bastante tiempo que no superaba la fase de grupos (2010).

Posible alineación de Universitario

Con todo lo mencionado líneas arriba, el extécnico de la selección peruana propondrá su clásico modelo de juego 3-5-2. Bajo esa premisa, Sebastián Britos se parará bajo los tres palos y buscará impedir que su arco sea vencido.

Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto formarían la zaga de tres elementos; mientras que Andy Polo y José Carabalí serán los carrileros elegidos por la banda derecha e izquierda, respectivamente.

En la mitad de la cancha, Rodrigo Ureña se colocaría como volante de marca, acompañado de Jairo Concha, que jugaría más suelto y con disposición para crear en tres cuartos de campo en adelante. En tanto, Martín Pérez Guedes se volcaría por el costado diestro para apoyar a la ‘Joya’. Por último, Edison Flores y Alex Valera serían ubicados como delanteros, aunque el ‘Orejas’ iría más retrasado.

Alex Valera buscará ser el goleador de Universitario ante Palmeiras. - créditos: Liga 1

Más allá del once titular, hay jugadores que estarán a la expectativa de ingresar a la cancha y ser útiles para el DT Jorge Fossati. Nos referimos a César Inga, Anderson Santamaría, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Vélez, José Rivera, entre otros.

Justamente, el entrenador ‘charrúa’ confía en el accionar de Universitario ante Palmeiras, al que no quiere sobreelogiar. “Seguiremos con toda humildad, no subestimamos a nadie, pero tampoco hay que sobreestimar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer porque creemos en nuestras posibilidades. Sabemos el tipo de rival que vamos a enfrentar, pero tenemos mucha fe en nuestro equipo”, dijo ante la prensa.

Posible alineación de Palmeiras

Palmeiras es uno de los equipos más poderosos de la Copa Libertadores y del continente americano en sí. Con un plantel cuyo valor de mercado (según Transfermarkt) supera los 180 millones de euros, tiene todos los boletos para adjudicarse con el máximo trofeo.

Ahora, a pesar de que el equipo marcha en la tercera posición del Brasileirao, a cuatro del líder Flamengo, la hinchada se ha mostrado incómoda y ha pedido la salida del técnico Abel Ferreira, quien ha ganado dos Libertadores con el club. El motivo es la eliminación de la Copa de Brasil a manos de su clásico rival, Corinthians.

A ello se le suma que el ‘verdao’ tiene tres bajas por lesión (Bruno Fuchs, Paulinho, Raphael Veiga y Bruno Rodrigues) y una por decisión técnica (Marcos Rocha).

De todos modos, el DT portugués tiene grandes futbolistas y presentaría la siguiente alineación: Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio, Ramón Sosa, Facundo Torres y Vitor Roque.

Vitor Roque es el llamado a ser el hombre gol de Palmeiras. - créditos: REUTERS/Adriano Machado