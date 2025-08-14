Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

El equipo ‘merengue’ afronta su primer reto ante el temible ‘verdao’ con el apoyo de su hinchada en el Estadio Monumental. Revisa detalladamente el horario de la contienda

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario recibe a Palmeiras por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Crédito: Composición Infobae

Hoy, jueves 14 de agosto, la expectativa crece en Ate a medida que se acerca la hora del esperado encuentro. Universitario de Deportes se prepara para recibir a Palmeiras en el duelo de ida por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025, en una noche que promete emociones intensas. Con el Estadio Monumental como escenario y la ilusión ‘crema’ encendida, el equipo buscará dar el primer golpe en una llave exigente frente a uno de los gigantes del continente. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre el horario del cotejo.

En la previa, el cuadro dirigido por Jorge Fossati vive una etapa de regularidad y confianza, alimentada por los festejos de su aniversario (101 años) y el reciente bicampeonato nacional. Hace solo un mes, los ‘merengues’ celebraron un nuevo éxito tras la consagración en el Torneo Apertura 2025, sumando logros a una campaña que mantiene al equipo entre los serios protagonistas también en el Clausura. Ese buen presente se traduce en una base sólida y optimismo de cara a la cita ante el ‘verdao’.

La campaña de Universitario para alcanzar la ronda de los dieciséis mejores estuvo marcada por una serie de desafíos en el Grupo B. El plantel de Ate compartió grupo con rivales de peso: River Plate, Independiente del Valley Barcelona SC de Ecuador. En esa disputada primera fase, el equipo ‘crema’ acumuló ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y dos caídas y eso bastó para asegurar su lugar en esta etapa de la competencia continental.

El entrenador de Universitario aseguró que el club brasileño es uno de los máximos candidatos a llevarse el título, pero expresó la confianza en su plantel. (Video: Radio Ovación)

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por octavos ida de la Copa Libertadores 2025

La noche del partido promete emociones, no solo por lo que representa en la historia reciente de la ‘U’, sino también por la relevancia internacional de un adversario de la magnitud del ‘verdao’. Para quienes desean seguir el enfrentamiento desde fuera del país, el horario varía según la región. La cita está marcada para las 19:30 horas de Perú, un horario que concentra la atención de los hinchas cremas en cada rincón del país

En cuanto a México, el compromiso comenzará a las 18:30 horas; en Ecuador, la acción coincide con el horario peruano y se vivirá desde las 19:30 horas. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (zona Nueva York), el choque arranca a las 20:30 horas. Más al sur, la transmisión se sintonizará en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde las 21:30 horas. Mientras tanto, en España, los fanáticos tendrán que madrugar, ya que el pitazo inicial será a las 2:30 horas del jueves 14 de agosto.

Canal para seguir Universitario vs Palmeiras por octavos ida de la Copa Libertadores 2025

La transmisión del encuentro estará disponible por la señal internacional de ESPN, canal que posee los derechos exclusivos de la Copa Libertadores 2025. Además, los aficionados podrán ver el partido en vivo mediante la plataforma Star Plus, accesible desde dispositivos móviles y computadoras.

Universitario peleará por la hazaña ante Palmeiras en el Estadio Monumental.

Palmeiras, un rival exigente

El rival que espera en esta llave decisiva es de los más exigentes. Palmeiras llega a Lima respaldado por una actuación perfecta en la primera ronda del torneo, en la que se adueñó del primer lugar del Grupo G con seis triunfos en igual cantidad de encuentros. El poderío ofensivo del cuadro paulista quedó reflejado en los 17 goles convertidos y una defensa que solo concedió 4 tantos en toda la serie inicial.

Si bien en la Copa Brasil se despidió recientemente tras caer ante Corinthians en octavos, el ‘verdao’ mantiene su competitividad en el Brasileirao, donde ocupa la tercera posición y mantiene intactas las ambiciones de pelear por el título local, así como también en avanzar en la Copa Libertadores, donde es uno de los principales candidatos.

En este escenario, Universitario apuesta por mantener la racha positiva y por dar un golpe de autoridad en su estadio, donde la localía y la respuesta de su gente suelen inclinar la balanza. El cuerpo técnico confía en la capacidad de reacción del grupo y en el aprendizaje de lo vivido a lo largo de la fase previa.

