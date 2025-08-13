Cristian Benavente cuenta con ficha de inscripción en Liga 1 y dorsal en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025

Benavente llegó a Cristal a mitad del periodo 2025. - Crédito: Liga 1

Cristian Benavente ha sido uno de los nombres que más ha sorprendido en el mercado acometido por Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025. Las autoridades ‘rimenses’ estudiaron su incorporación y al recibir la aprobación del entrenador Paulo Autuori aceleraron la negociación para cerrar el acuerdo.

Aunque hubo un interés genuino para que el ‘Chaval’ apareciera en la fecha pasada, en el duelo contra FBC Melgar en el estadio Alberto Gallardo, fue imposible apreciar su debut tanto por temas de readaptación física como de papeleo a nivel de Liga 1.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]