Presidente de la Norceca destacó presencia de Perú en la Copa Panamericana de Vóley: “Tiene una fanaticada muy exigente”

Cristóbal Marte Hoffiz, mandamás del organismo deportivo, elogió al equipo peruano y su afición. También mencionó la posibilidad de que Perú albergue una futura edición del torneo

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Cristóbal Marte Hoffiz, mandamás del organismo deportivo, elogió al equipo peruano y su afición. (Video: KNK Noticias)

Perú acaparó reflectores en la Copa Panamericana de Vóley 2025, generando expectativa y entusiasmo en cada presentación a lo largo del torneo. El equipo nacional avanzó hasta los cuartos de final y protagonizó encuentros con alta convocatoria e interés internacional. Aunque su participación estuvo en duda hasta último momento a raíz de una deuda pendiente de la federación, finalmente se logró concretar el viaje y la presencia en Colima, donde el desempeño y la actitud del grupo dejaron una imagen positiva.

El propio Cristóbal Marte Hoffiz, presidente de la Norceca, reconoció el impacto que tuvo el combinado peruano durante la competencia. El dirigente destacó el trabajo realizado por la Federación Peruana de Vóley (FPV) para garantizar la asistencia de la delegación nacional en el certamen y subrayó que, más allá de los resultados, el acudir al torneo representa en sí mismo un logro después de semanas de incertidumbre institucional y logística.

“Tengo que ser diplomático, no puedo evaluar la participación de Perú, pero naturalmente sí estoy contento que haya podido presentarse. La federación hizo un gran esfuerzo y su presidente Gino Vegas, ya que hubieron unos inconvenientes que impedían su participación. Todo fue resuelto satisfactoriamente y aquí está Perú”, afirmó en conversación con ‘KNK Noticias’.

Marte Hoffiz consideró que el rol de Perú en eventos de la Norceca debe seguir creciendo. “Es un país que debe integrarse más a las competencias de la unión panamericana, porque creo que es un gran equipo, con grandes atletas y un excelente entrenador (Antonio Rizola), que tiene un currículo incuestionable. Lo que se necesita es darle tiempo al desarrollo y la preparación, no solamente a entrenar, sino también participar, que es lo que falta en muchos equipos de nuestro continente”, apuntó.

Perú finalizó en el sexto
Perú finalizó en el sexto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025 - Crédito: NORCECA.

En sus declaraciones, el presidente de la Norceca remarcó el respaldo del público peruano y el vínculo histórico que une al país con este deporte. “Un saludo especial para todos los amantes de este emocionante deporte, especialmente Perú, que tiene una fanaticada muy exigente”, expresó tras la gran cobertura que hubo en la transmisión de cada encuentro de la ‘bicolor’ en la Copa Panamericana 2025.

¿Perú podría ser sede de la Copa Panamericana de Vóley?

Cristóbal Marte Hoffiz también se refirió a la posibilidad de que Perú vuelva a ser anfitrión de la Copa Panamericana o de otros eventos oficiales. El máximo directivo de la Norceca recordó antecedentes positivos en territorio nacional y manifestó su deseo de que el país vuelva a albergar una cita continental de vóley.

“Tenemos que estar abiertos para darle la oportunidad a todo país que quiera organizar un evento de nuestra confederación. Hubo una época de oro para Norceca, donde celebrábamos anualmente por lo menos un torneo de la confederación en el Perú. Eso paró y nosotros tenemos la esperanza de que Perú vuelva a ser anfitrión de nuestros eventos y que nuestros mejores equipos de la confederación digan presente allá”, señaló.

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos
Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos figuraron en ceremonia de premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025. Crédito: Norceca

Sus palabras no solo reflejan la expectativa institucional, sino que también interpretan el anhelo de un país apasionado por el vóley, con una tradición que lo ha ubicado históricamente entre los protagonistas sudamericanos y continentales. El regreso de un certamen oficial de Norceca a suelo peruano supondría una oportunidad para fortalecer la conexión entre la selección y su público, y consolidar la experiencia internacional de una nueva camada de jugadoras que busca dejar huella.

La Copa Panamericana 2025 cerró con Perú en el sexto puesto, pero el balance de la presencia nacional va más allá de los resultados finales. La valoración institucional, el respaldo internacional y las señales enviadas desde la Norceca reafirman el potencial del vóley peruano y abren el debate sobre su integración plena al calendario de competencias más exigentes del continente.

