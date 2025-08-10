Perú Deportes

Se reveló la postura de Pedro Aquino ante la posibilidad de volver a Sporting Cristal: “Tiene dos años más de contrato con Santos Laguna”

Diego Penny confesó que habló con el volante peruano sobre la opción de dejar el club mexicano rumbo al cuadro ‘celeste’, que fichó recientemente a Luis Abram y Cristian Benavente

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El 'Flaco' confesó una charla con el volante de Santos Laguna y la opción de regresar al club 'celeste' para jugar el Torneo Clausura 2025. (Video: Mano a Mano)

En Sporting Cristal se viven semanas de mucho ajetreo y toma de decisiones, con la finalidad de armar el mejor plantel posible de cara a ganar el Torneo Clausura y pelear por la Liga 1 2025. Fue por ello que se dieron los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente. Sin embargo, más allá de que todavía falta el ‘9′ extranjero, se ha hablado mucho sobre el posible regreso de Pedro Aquino. En ese sentido, Diego Penny reveló la postura del volante peruano ante la opción de dejar Santos Laguna para volver al cuadro ‘cervecero’.

En el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, comentaron la eventualidad de que la ‘Roca’ retorne al Perú para enfundarse la camiseta ‘celeste’, aunque el periodista deportivo, Mauricio Loret de Mola, mencionó que “hablamos con la gente que maneja a Pedro Aquino y me dicen que está lejos.

El exarquero fue más allá y respaldó la información de su compañero, dejando en claro que el futbolista tiene dos años más de vínculo con la entidad mexicana, pero su salida no es para nada sencilla.

“No hay chance, es difícil. Pedro tiene dos años más de contrato en Santos Laguna, pero el club ha decidido que no va a contar con él. Pedro no va a resignar un solo peso (mexicano) porque tiene un buen sueldo. No está jugando, está entrenando por fuera y no con el plantel profesional", fueron sus primeras palabras.

Pedro Aquino no juega en
Pedro Aquino no juega en Santos Laguna desde finales de marzo y entrena aparte. - créditos: Santos Laguna

Para el ‘Flaco’, la intención del robusto mediocampista es que la directiva de Santos Laguna busque rescindirle el contrato con un pago de por medio, algo que no ha ocurrido todavía. “El club quiere que él tome la iniciativa de ir al arreglo, y él sabe que si va, está perdiendo (dinero). La idea es que el club se aburra de alguna manera y le ofrezca algo interesante como para que él quede libre”, señaló.

Diego Penny sobre el futuro de Pedro Aquino

Diego Penny admitió que Pedro Aquino tiene propuestas para continuar en la Liga MX, pero falta que resuelva su contato con Santos Laguna. Eso sí, dejó abierta la chance de que su regreso a Sporting Cristal se concrete por la vía de la cesión. “Es verdad que él tiene opciones en México. Y para el interés de Perú, Cristal tiene hasta el 18 de agosto para inscribir. Si Pedro sigue esperando y no llega el arreglo con su club...”, dijo. Michael Succar entendió que el siguiente paso podría ser un préstamo.

No obstante, el exjugador la consigna del volante de 30 años, que no fue inscrito por la dirigencia del elenco ‘guerrero’ para afrontar el Torneo Apertura, pasa por seguir en el extranjero. “Pedro no quiere regresar al Perú todavía. Por motivos de fuerza mayor lo haría, pero él quiere quedarse todavía unos años por allá“, sostuvo.

Pedro Aquino jugó para Perú
Pedro Aquino jugó para Perú en la fecha doble de junio por las Eliminatorias 2026 ante Colombia en Barranquilla. - créditos: REUTERS/Luisa Gonzalez

Lo cierto, es que el futuro de Pedro Aquino no se viene debatiendo desde hace poco, sino desde inicios de mayo de este año. Corinthians de Brasil había mostrado interés en contratarlo, aunque una traba millonaria se interpuso en el medio pese a la aprobación del técnico Dorival Júnior en juntarlo con André Carrillo en el mediocampo.

Mercado agitado de Sporting Cristal

En los últimos días, Sporting Cristal pudo cerrar la contratación de Luis Abram, que una vez que se recupere Miguel Araujo, lo acompañará en la zaga y formarán una dupla digna de selección peruana.

Además de ‘Lucho’, Cristian Benavente asomó como un fichaje sorpresa para apuntalar la mitad de la cancha y para que Paulo Autuori tenga más alternativas.

Sin embargo, aún falta cononocer quién será el delantero centro extranjero. El brasileño Daniel Amorim sonó en los recientes días, empero, no está confirmado. Ante este panorama, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, expresó que la directiva viene trabajando en ello.

El director deportivo de Sporting Cristal le dio la bienvenida a sus dos flamantes refuerzos. (Cristal TV)

Temas Relacionados

Diego PennyPedro AquinoSporting CristalLiga 1Santos LagunaLiga MXperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en la Liga 1, así como en otros campeonatos de América y de Europa, además de amistosos internacionales

Partidos de hoy, domingo 10

Nolberto Solano recibe con éxito la visa pakistaní: fecha programada para su llegada a la ciudad de Lahore

Las gestiones del visado del ‘Maestrito’ acabaron satisfactoriamente. Territorio paki lo espera con ansias para que inicie sus funciones como seleccionador

Nolberto Solano recibe con éxito

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025

Antonio Rizola y compañía buscarán cerrar su participación en el certamen continental en la mejor posición posible luego de quedar fuera de la pelea por el título. Sigue todas las incidencias

Perú vs Venezuela EN VIVO

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ están invictos en esta segunda fase y recibirán al ‘dominó’, que tendrá muy atento a su nuevo técnico Juan Reynoso desde fuera de la cancha del Gallardo. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Melgar EN

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La expectativa por el debut de Luis Abram y Cristian Benavente en Sporting Cristal ha marcado la previa del enfrentamiento, en el Rímac

Dónde ver Sporting Cristal vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú confirma envío de representante

Perú confirma envío de representante del JNE para integrar una misión electoral en Bolivia

Yonhy Lescano no postulará a la presidencia del Perú si Cooperación Popular no reconoce “la serie de impasses que han cometido”

Congreso: Junta de Portavoces definió programación de Semana de Representación

“Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori arremete contra Gustavo Petro y lo califica de ‘guerrillero’

Pedro Castillo fracasa nuevamente: PJ rechaza demanda para anular el juicio por el golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Guty Carrera destaca como conductor

Guty Carrera destaca como conductor en Telemundo y recibe al Grupo 5 en “Hoy Día”

Dayanita critica el uso de su nombre masculino en su reconocimiento en el Congreso: “Son unos burros”

Chikiplum enfrenta una inesperada batalla legal por un auto con orden de embargo

Josimar es desmentido por supuesta “prima”, quien afirma tener audios comprometedores, aunque él señala que lo están chantajeando

Phillip Chu Joy sorprende al revelar por qué prefiere caminar antes que tener un auto propio: “No es prioridad para mí”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 10

Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Nolberto Solano recibe con éxito la visa pakistaní: fecha programada para su llegada a la ciudad de Lahore

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025