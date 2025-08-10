Se reveló la postura de Pedro Aquino ante la posibilidad de volver a Sporting Cristal: “Tiene dos años más de contrato con Santos Laguna”

El 'Flaco' confesó una charla con el volante de Santos Laguna y la opción de regresar al club 'celeste' para jugar el Torneo Clausura 2025. (Video: Mano a Mano)

En Sporting Cristal se viven semanas de mucho ajetreo y toma de decisiones, con la finalidad de armar el mejor plantel posible de cara a ganar el Torneo Clausura y pelear por la Liga 1 2025. Fue por ello que se dieron los fichajes de Luis Abram y Cristian Benavente. Sin embargo, más allá de que todavía falta el ‘9′ extranjero, se ha hablado mucho sobre el posible regreso de Pedro Aquino. En ese sentido, Diego Penny reveló la postura del volante peruano ante la opción de dejar Santos Laguna para volver al cuadro ‘cervecero’.

En el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, comentaron la eventualidad de que la ‘Roca’ retorne al Perú para enfundarse la camiseta ‘celeste’, aunque el periodista deportivo, Mauricio Loret de Mola, mencionó que “hablamos con la gente que maneja a Pedro Aquino y me dicen que está lejos.

El exarquero fue más allá y respaldó la información de su compañero, dejando en claro que el futbolista tiene dos años más de vínculo con la entidad mexicana, pero su salida no es para nada sencilla.

“No hay chance, es difícil. Pedro tiene dos años más de contrato en Santos Laguna, pero el club ha decidido que no va a contar con él. Pedro no va a resignar un solo peso (mexicano) porque tiene un buen sueldo. No está jugando, está entrenando por fuera y no con el plantel profesional", fueron sus primeras palabras.

Pedro Aquino no juega en Santos Laguna desde finales de marzo y entrena aparte. - créditos: Santos Laguna

Para el ‘Flaco’, la intención del robusto mediocampista es que la directiva de Santos Laguna busque rescindirle el contrato con un pago de por medio, algo que no ha ocurrido todavía. “El club quiere que él tome la iniciativa de ir al arreglo, y él sabe que si va, está perdiendo (dinero). La idea es que el club se aburra de alguna manera y le ofrezca algo interesante como para que él quede libre”, señaló.

Diego Penny sobre el futuro de Pedro Aquino

Diego Penny admitió que Pedro Aquino tiene propuestas para continuar en la Liga MX, pero falta que resuelva su contato con Santos Laguna. Eso sí, dejó abierta la chance de que su regreso a Sporting Cristal se concrete por la vía de la cesión. “Es verdad que él tiene opciones en México. Y para el interés de Perú, Cristal tiene hasta el 18 de agosto para inscribir. Si Pedro sigue esperando y no llega el arreglo con su club...”, dijo. Michael Succar entendió que el siguiente paso podría ser un préstamo.

No obstante, el exjugador la consigna del volante de 30 años, que no fue inscrito por la dirigencia del elenco ‘guerrero’ para afrontar el Torneo Apertura, pasa por seguir en el extranjero. “Pedro no quiere regresar al Perú todavía. Por motivos de fuerza mayor lo haría, pero él quiere quedarse todavía unos años por allá“, sostuvo.

Pedro Aquino jugó para Perú en la fecha doble de junio por las Eliminatorias 2026 ante Colombia en Barranquilla. - créditos: REUTERS/Luisa Gonzalez

Lo cierto, es que el futuro de Pedro Aquino no se viene debatiendo desde hace poco, sino desde inicios de mayo de este año. Corinthians de Brasil había mostrado interés en contratarlo, aunque una traba millonaria se interpuso en el medio pese a la aprobación del técnico Dorival Júnior en juntarlo con André Carrillo en el mediocampo.

Mercado agitado de Sporting Cristal

En los últimos días, Sporting Cristal pudo cerrar la contratación de Luis Abram, que una vez que se recupere Miguel Araujo, lo acompañará en la zaga y formarán una dupla digna de selección peruana.

Además de ‘Lucho’, Cristian Benavente asomó como un fichaje sorpresa para apuntalar la mitad de la cancha y para que Paulo Autuori tenga más alternativas.

Sin embargo, aún falta cononocer quién será el delantero centro extranjero. El brasileño Daniel Amorim sonó en los recientes días, empero, no está confirmado. Ante este panorama, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, expresó que la directiva viene trabajando en ello.

El director deportivo de Sporting Cristal le dio la bienvenida a sus dos flamantes refuerzos. (Cristal TV)