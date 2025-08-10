Irven Ávila vio la roja por brutal patadón: la insólita expulsión que marcó el Sporting Cristal vs. Melgar

El 'Cholito' recibió la tarjeta roja tras revisión en VAR por dura patada contra Pier Barrios. (Video: L1 MAX)

Irven Ávila inició como titular este domingo 10 de agosto en el partido entre Sporting Cristal y Melgar, aunque su presencia en la cancha se vio interrumpida antes del descanso. Tras una fuerte infracción sobre Pier Barrios en la primera media hora del encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2025, el capitán de los ‘cerveceros’ fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores durante el resto del compromiso.

El incidente ocurrió cerca de los 20 minutos en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro local intentaba organizar su jugada desde la mitad de la cancha cuando Ávila, al chocar hombro a hombro con Barrios, tuvo una violenta reacción: fue con la pierna en alto y agredió con fuerza en la zona baja al central argentino, quien quedó tendido en el césped por algunos minutos.

El árbitro Edwin Ordóñez mostró inicialmente tarjeta amarilla al delantero, pero los jugadores de Melgar reclamaron airadamente por una mayor sanción. El VAR intervino en la polémica acción y después de una minuciosa revisión de las imágenes en el monitor, el réferi cambió el color de su cartulina y expulsó al capitán de los ‘rimenses’ por conducta antideportiva.

Ávila protestó tras ver la tarjeta roja, pero nada podía hacer y debió abandonar el terreno, dejando a su equipo con un jugador menos antes de cumplirse la primera media hora. La decisión generó reclamos tanto en los futbolistas como en el cuerpo técnico del equipo local, aunque finalmente debieron aceptar el fallo. Por su parte, Pier Barrios logró reincorporarse y continuar en el partido después de recibir atención médica.

Irven Ávila es uno de los capitanes de Sporting Cristal. Crédito: Prensa club

El choque entre Sporting Cristal y Melgar, disputado en el Estadio Alberto Gallardo, ya tenía alta tensión debido a la importancia de los puntos en juego por la tabla de posiciones. La expulsión de Ávila representó un golpe para el conjunto celeste, que debió reorganizarse para afrontar el resto del encuentro con 10 jugadores dentro del campo.

De todas maneras, los ‘rojinegros’ también padecieron una expulsión y quedaron con la misma cantidad de hombres. Antes de que finalice el primer tiempo, Leonel González vio la tarjeta roja por doble amonestación. El defensor argentino derribó a Fernando Pacheco en una acción peligrosa y Ordóñez no dudó en mostrarle la segunda amarilla.