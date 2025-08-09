Alianza Lima anunció la salida de nuevo jugador: Jhamir D’Arrigo fue vendido a club de Liga 1.

Alianza Lima anunció este sábado 9 de agosto la salida definitiva de Jhamir D’Arrigo, luego de días de rumores que finalmente se confirmaron a través de una publicación oficial en las redes sociales del equipo ‘blanquiazul’. La institución de La Victoria puso fin al vínculo con el extremo, quien había llegado a Matute a finales del año 2023 en medio de una alta expectativa por parte de la hinchada y la directiva.

“¡Gracias por tu entrega y profesionalismo! Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, Jhamir”, escribió el cuadro ‘íntimo’ en sus plataformas oficiales, dando muestras de reconocimiento y respeto hacia el paso del jugador por sus filas. Esta breve pero contundente despedida confirma el cierre de una etapa que, por diferentes motivos, no alcanzó los objetivos esperados ni para el futbolista ni para el club.

A diferencia de otras salidas recientes, en las que la entidad ‘victoriana’ solía aclarar si el traspaso correspondía a una cesión temporal o a una transferencia definitiva, en este caso no hubo referencias a un préstamo, lo que refuerza la idea de que D’Arrigo cerró de manera definitiva su ciclo en Alianza.

Jhamir D'Arrigo dejó de ser futbolista de Alianza Lima.

El paso de D’Arrigo por Alianza Lima

El paso del extremo izquierdo por Matute no cumplió con las expectativas que originalmente generó su contratación. D’Arrigo arribó al primer cuadro de Alianza Lima procedente de Melgar, club que lo formó y en el que vivió importantes etapas de su desarrollo futbolístico. Desde su llegada, el jugador recibió la confianza del comando técnico para sumar minutos y pelear por un espacio en el once titular, pero a medida que avanzó la temporada, su protagonismo se fue diluyendo debido a las críticas de la hinchada y la irregularidad en sus actuaciones.

En la temporada 2024, Jhamir D’Arrigo disputó un total de veinticinco partidos, en los que anotó dos goles y brindó dos asistencias. Estos registros le permitieron mantenerse como variante habitual en la ofensiva ‘blanquiazul’, aunque no logró consolidarse en ninguno de los sistemas empleados por los distintos entrenadores que condujeron a Alianza en ese periodo.

Durante el 2025, el panorama no mejoró para el futbolista. En lo que va de esta temporada, participó en dieciocho encuentros, en los que repartió únicamente dos asistencias y terminó relegado en la rotación de extremos ante la preferencia por otros nombres. El balance general exhibe que sus números de Jhamir no fueron los mejores, y así lo interpretó gran parte de la hinchada, que esperaba un salto de calidad que nunca llegó.

Alianza Lima enfrentó a Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Jhamir D’Arrigo seguirá su carrera en Melgar

La salida de Jhamir D’Arrigo de Alianza Lima abrió rápidamente el debate sobre su posible destino, y los indicios no tardaron en llegar. Tras el anuncio de los ‘íntimos’, muchas fuentes periodísticas comenzaron a señalar que el futbolista continuaría su carrera en el interior del país, más precisamente en el FBC Melgar, club ‘characato’ en el que ya jugó antes de su llegada a Lima.

Según la información del periodista Kevin Pacheco de RPP, el fichaje estaría prácticamente concretado y el extremo volvería a vestirse de ‘rojinegro’ en las próximas horas. “Jhamir D’ Arrigo será nuevo jugador de FBC Melgar. Club rojinegro compró los derechos del futbolista a Alianza Lima y se sumará en las próximas horas a las órdenes de Juan Reynoso”, aseguró el reportero en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Minutos después, Melgar oficializó su incorporación con un video: “¡Bienvenido de vuelta a casa, Jhamir! Nos complace anunciar el regreso a Arequipa de nuestro rojinegro Jhamir D’Arrigo, que se suma al primer equipo para rugir en la presente temporada".

El extremo se desvinculó de Alianza Lima y regresó a Arequipa.

La operación marca un cierre definitivo al paso de Jhamir D’Arrigo por Matute y deja la sensación de que la apuesta de Alianza Lima no rindió los frutos esperados. Ahora, será responsabilidad de Melgar y del jugador recobrar la confianza y aportar al plantel rojinegro, que atraviesa un proceso de reestructuración bajo el mando de Juan Reynoso con miras al Torneo Clausura de Liga 1 2025.