La autocrítica de Sandra Ostos tras derrota de Perú ante Puerto Rico en Copa Panamericana de vóley 2025: "No estaba en mi 100%"

La ‘bicolor’ cayó 3-0 ante las boricuas y perdió su invicto en el certamen internacional. Ahora, deberá disputar los cuartos de final

La jugadora nacional brindó declaraciones luego de perder 3-0 ante Puerto Rico. (La Cátedra Deportes)

La selección peruana de vóley sumó su primera derrota en la Copa Panamericana 2025 ante Puerto Rico, en un partido que exigió al máximo al equipo y dejó valiosas lecciones para lo que resta del torneo. Tras el encuentro, Sandra Ostos, atacante de Alianza Lima y pieza clave de la escuadra nacional, ofreció sus impresiones sobre el duelo y el impacto que tuvo en el grupo, así como el camino a seguir.

Ostos reconoció el alto desgaste físico y mental de la competencia. “Fue un partido muy duro, cometimos muchos errores, no estaba en mi 100% el día de hoy. Es una seguidilla de partidos, hay más partidos para poder salir de ese error, analizar. Mañana tenemos un día libre para ver qué pasó en el partido, ver lo de nosotras. Siempre hay días buenos y malos, hoy nos tocó un día no tan bueno. Pero, somos un equipo, eso es lo que somos. Cada uno se autoevalúa, a seguir avanzando, queda más campeonato, más partido, lo más importante es reconocer y que no vuelva a pasar”, aseguró en charla con La Cátedra Deportes.

La selección cayó 25-14 y quedó sin chances de remontar. (Video: Federación Mexicana de Voleibol)

La jugadora de 27 años remarcó que el resultado negativo debe evaluarse en contexto, considerando el ritmo intenso de los partidos y el estudio que realizan los rivales. “Se vio reflejado dentro del campo, veníamos de seguidilla de partidos ganados, partidos luchados hasta el último, pero así como nosotros jugamos, los rivales también juegan, nos estudian, nos evalúan, así es el deporte. Pero esto es trabajo, esfuerzo y vamos a seguir trabajando para salir de este hueco, porque perder es duro y más en un campeonato tan corto y rápido, no hay tiempo de pensar nada. Simplemente es un día de descanso para cada equipo, hay que salir con todo a lo que sigue, no hay que quedarnos con el error. Eso sí, analizarnos y autoevaluarnos, tenemos lo nuestro, tenemos para dar mucho más, no hay que menospreciar a nadie y mucho menos que nos menosprecien a nosotras”.

El deporte de alto rendimiento, señaló Ostos, obliga a convivir con jornadas irregulares y con la presión, tanto interna como externa. En ese sentido, admitió que durante el partido ante Puerto Rico, los ánimos y la energía del grupo no estuvieron al nivel habitual, aspecto que terminó incidiendo en el desarrollo del juego. “No todos los días son buenos, así es el deporte. No todos los partidos vamos a perder el primer set y después vamos a salir adelante, obviamente salimos a ganar, a luchar, a dar todo de nosotros. Simplemente corregir esos ánimos, que nos dejamos caer, la vibra, la energía dentro del campo. Esto es un deporte en conjunto y muy aparte del desempeño de cada una, es importante la vibra. Hoy nos afectó mucho eso, a pesar de todos esos errores, estos baches, somos un equipo y vamos a seguir adelante”.

Mensaje a la hinchada de Perú

Sandra Ostos, en un momento de autocrítica y transparencia, también dirigió un mensaje a la afición peruana que sigue con atención el desempeño de la selección en la Copa Panamericana. “Mi país, los hinchas esperan mucho de nosotras, nosotras tenemos mucho para dar. Los que nos apoyan y siempre están merecen saber que nosotras vamos a seguir para adelante. Esto no es que el campeonato nos haya ganado, es solo un partido perdido, porque es lo que tuvo que pasar. Nosotras vamos a seguir compitiendo y dándolo todo”, remarcó.

La jugadora de Alianza Lima extendió su reconocimiento a quienes acompañan, sin desconocer el impacto que tienen las críticas. Sin embargo, enfatizó el compromiso que mantiene el plantel con el país y con los objetivos trazados. “Al hincha peruano, como te digo, los que siempre están, porque también tú sabes están los que están y los que no están, los que critican y los que no. Pero todos, a las finales, somos un país. Gracias a los que nos apoyan, nosotras estamos acá y vamos a seguir hacia adelante”, concluyó.

El resultado ante Puerto Rico dejó a Perú en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Copa Panamericana y sin opciones de disputar la semifinal de forma directa. Ahora, la ‘blanquirroja’ tendrá que afrontar los cuartos de final para seguir con vida en el certamen internacional. La fase de grupos culminará este jueves 7 de agosto para darle pase a la siguiente instancia.

