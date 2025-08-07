Joao Grimaldo en modo asistente: tercer servicio consecutivo en la Conference League en goleada de Riga FC

Con Joao Grimaldo se está dando una especie de reforma futbolística impresionante. En cuestión de pocos meses ha comenzado a tomar forma en el factor ofensivo del Riga FC hasta el punto clave de convertirse en un efectivo diferencial con aportación goleadora desde el espacio de asistente consecutivo tanto en la Virsliga como en la UEFA Conference League.
[HABRÁ AMPLIACIÓN...]
