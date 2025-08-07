Perú Deportes

Joao Grimaldo en modo asistente: tercer servicio consecutivo en la Conference League en goleada de Riga FC

El extremo peruano ha vuelto a destacarse en la Fase Previa del campeonato europeo al aportar con un pase gol en la victoria 3-0 sobre Beitar Jerusalén

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El atacante peruano se hizo presente con un servicio en goleada por Conference League. | VIDEO: Riga FC

Con Joao Grimaldo se está dando una especie de reforma futbolística impresionante. En cuestión de pocos meses ha comenzado a tomar forma en el factor ofensivo del Riga FC hasta el punto clave de convertirse en un efectivo diferencial con aportación goleadora desde el espacio de asistente consecutivo tanto en la Virsliga como en la UEFA Conference League.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

