Joao Grimaldo sigue al alza con Riga: sumó su primera asistencia en debut de ‘playoff’ de Conference League

Grimaldo aportó con un pase gol ante FC Dila Gori. | VIDEO: Riga FC

Joao Grimaldo continúa asentándose de manera positiva en Riga FC. Sus exhibiciones en la Virslīga son celebradas por la afición al igual que el cuerpo técnico. Aprovechando su buen estado de momento, se decidió a que alineara en el debut contra FC Dila Gori, por la ronda preliminar de la UEFA Conference League.

Como inicialista, Grimaldo se asoció correctamente con la zona ofensiva y si bien no apareció constantemente generando peligro en un ataque concreto, sí apuntó su nombre en la tabla de asistidores al concretar un pase gol que devino en una anotación para sentenciar el enfrentamiento.

A los 66′ minutos, Joao Grimaldo se ubicó en la esquina del campo para cobrar un córner. Observó con detenimiento cómo cada uno de sus compañeros se ubicaba en distintos sectores del área. Una vez que identificó una especie de resquicio en las formaciones, levantó la mirada y mandó un centro preciso.

El balón lanzado por el extremo peruano encontró a Iago Siqueira, quien se elevó por los cielos, dejando relegado a dos oponentes, para conectar de cabeza y así vencer la portería defendida por Davit Kereselidze. Una vez que se decretó la diana, el goleador corrió invadido por la alegría y se abrazó con los futbolistas del Riga FC, aunque con Grimaldo tuvo un gesto muy especial por el servicio.

El líder de la liga letona cerró el envite de ida por dos goles de diferencia, aunque encajó uno (en propia puerta) que deja abierta la llave para la revancha, a desarrollarse en Georgia. No obstante, el Dila Gori no acumula una muy buena racha de resultados que digamos. En casi una década ha ganado solo cinco encuentros internacionales jugando de local.

“No es un mal equipo. Les gusta jugar un fútbol de transición, salir a contraataques rápidos, pero no les gusta mucho la defensa posicional. En Georgia, cada jugador es muy técnico, así que intentan jugar bien. Iremos a ganar el partido de revancha. No tiene sentido quedarse a la defensiva, porque normalmente no acaba bien”, declaró el defensor Raivis Jurkovskis.