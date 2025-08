Diego Rebagliati calificó como “buena jugada” vender a Gianfranco Chávez a Alianza Lima: “Si Sporting Cristal se guarda ese dinero sería un error”

El comentarista deportivo aprobó la salida del defensa peruano, pero le dejó una advertencia a la directiva de Sporting Cristal. (Video: Al Ángulo)

Sporting Cristal no se ha detenido en cuanto a la reestructuración de su plantel en pleno Torneo Clausura 2025. Y es que a las ya anunciadas salidas de Franco Romero, Leonardo Díaz, Misael Sosa, Flavio Alcedo, Jostin Alarcón; está cerca de concretarse la de Gianfranco Chávez. El defensa peruano está a poco de firmar por Alianza Lima, un movimiento criticado por los hinchas ‘celestes’. Sin embargo, Diego Rebagliati calificó como “buena jugada” esa venta, aunque dejó una advertencia a la directiva.

Esto ocurrió en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, donde Enrique de la Rosa afirmó la cercanía del acuerdo entre todas las partes para que se cierre el traspaso, y especificó que “creo que le va a hacer ‘caja’ (a Cristal) para traer a alguien".

El comentarista deportivo intervino y aceptó esta medida con una condición. “Si esa es la fórmula, la compro. Si la fórmula es no traer a nadie, es una locura”, indicó, agregando que “no era un contrato menor. Cuando le renovaron el año pasado a Chávez, era un buen contrato, largo y con una buena cláusula”.

El último partido de Gianfranco Chávez con Sporting Cristal fue en casa ante Atlético Grau en la fecha 19 del Torneo Apertura 2025. - créditos: Sporting Cristal

De pronto, Diego Rebagliati aseguró que si Sporting Cristal no invierte el dinero que recibirá de Alianza Lima por la compra del 100% del pase de Gianfranco Chávez, será un completo error, teniendo en cuenta que su plantel es reducido y necesita reforzar, tanto en la retaguardia como en el ataque.

“Todo lo que he dicho, que no debes reforzar al rival... Una cosa es no reforzar y otra cosa es que te vengan a poner una plata que te sirve para traer uno mejor. Si tú cambias un jugador que el técnico no lo tiene en sus planes para traer uno mejor, me parece una buena jugada. Más allá de los que tiempos no son los ideales, esto es inesperado: que venga Alianza y te compre un jugador que tenías descartado, que estabas negociando para pagarle una parte del contrato y que se vaya; finalmente te terminas ahorrando el contrato entero y encima te dan una plata. Ahora, si esa plata te la metes en el bolsillo y la guardas para enero, ahí sí es un error”, precisó.

Para el exdirectivo de la entidad ‘rimense’, el defensa de 26 años debutará en el elenco ‘íntimo’ en la próxima fecha de visita ante Ayacucho FC y que la transferencia se ha retrasado por el enfrentamiento entre Cristal y Alianza.

“Chávez va a jugar en Ayacucho para mí (sábado 9 de agosto) porque Carlos (Zambrano) no puede jugar. Cristal está esperando que pase el partido (ante Alianza) para cerrar la operación para que no pueda jugarlo”, sostuvo.

Gianfranco Chávez es canterano de Sporting Cristal y ha llevado la cinta de capitán. - créditos: Andina

Por último, Diego Rebagliati enfatizó en la urgencia de Sporting Cristal por incorporar más jugadores al primer equipo. “Uribe salió a declarar y dijo que igual iban a venir un central y un delantero. Si van a traer un mejor jugador con la plata de un futbolista que era prescindible para tu técnico, me parece una jugada que tiene sentido, pero tienen que traer sí o sí”, acotó.

Julio César Uribe sobre los fichajes de Sporting Cristal

En una reciente entrevista para ‘Exitosa Deportes’, Julio César Uribe admitió que en Sporting Cristal están en la búsqueda de un defensa y un delantero, de los cuales solo uno puede ser peruano. En principio se fijaron en Marco Saravia, empero, salió libre de Universitario para firmar por Defensor Sporting de Uruguay.

“Hubo una muy cercana que se cayó porque el club decidió no ceder al jugador. Las negociaciones son así. Ahora más que nunca queremos cumplir. Seguimos con la intención firme de al final de año abrazarnos con nuestros hinchas con el objetivo cumplido", señaló.

Asimismo, el director general de fútbol admitió que en su nuevo cargo se encontró con procesos que no conocía y que han retrasado la posibilidad de firmar futbolistas a tiempo. “Ustedes saben que los procesos de negociación son muchos más complejos, incluso de lo que yo creía. O sea, yo he aprendido ahora todo el proceso de contratación. Eso el hincha no lo conoce. Hay que entender al hincha, pero esperamos cumplir con las dos contrataciones que tenemos trabajando", explicó.

El 'Diamante' habló sobre los refuerzos faltantes para el cuadro 'celeste' en el Torneo Clausura 2025. (Video: Exitosa Deportes)