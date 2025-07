Yoshimar Yotún cuenta entre lágrimas el calvario que vivió por su dura lesión de rodilla: “El primer día no podía bajar la escalera”

El volante volvió a tener minutos en Sporting Cristal y selló triunfo ante Sport Huancayo. (Video: L1MAX)

Yoshimar Yotún siente que ha vuelto a nacer. O eso es lo más cercano que ha experimentado en su regreso a los gramados. Ha estado alejado por cerca de 500 días debido a una fortísima lesión ligamentaria a la rodilla que lo ha mantenido en el dique seco preguntándose por qué le sucedió ese negro episodio en su vida.

El solo hecho de entrar nuevamente en una convocatoria de Sporting Cristal lo hizo sentir vivo. Y ni qué decir cuando volvió a jugar un partido con la camiseta de sus amores en el fútbol de Perú. A manera de recompensa anotó un gol memorable, desde los doce pasos, para sellar la goleada 5-0 sobre Sport Huancayo, en el estadio Alberto Gallardo.

Visiblemente emocionado, el centrocampista peruano contó para las cámaras de L1MAX el difícil proceso que transitó para regresar a la actividad deportiva. Con ayuda de su entorno más cercano, pudo superar cada obstáculo que se le presentó. Desde luego que el amor por la camiseta también fue clave en su vuelta.

Golazo de Yoshimar Yotún y emotiva celebración en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2025. - créditos: Diego Miranda

“Ha sido muy duro. La gente, quizás, no sabe todo lo que he pasado, pero ha sido bastante difícil poder regresar. Ha habido mucha gente ayudándome. Nunca me he sentido solo, mi familia, mis hijos. A veces uno se pone a pensar por qué a mí, pero el futbol es mi pasión”, declaró Yotún.

“Cristal es mi vida y he ganado muchas cosas en este tiempo. Estoy feliz de poder regresar, de poder marcar un gol y hay que seguir trabajando”, continuó Yoshi añadiendo que “tengo 35 años, pero hoy sentí que fue mi primera vez”.

En cuanto a su retorno a una convocatoria por disposición del entrenador Paulo Autuori, ‘Yoshi’ dijo que “desde que me llamaron, muchas emociones, entro al campo y estaba llorando porque no podía creer que hace poco estuve luchando algo más que una lesión de fútbol; hoy puedo entrar al campo y sentirme importante, es el premio a todo el trabajo que venía haciendo”.

El volante puso el 5-0 final el día de su regreso luego de 15 meses por lesión. (Video: L1MAX)

Cuenta Yotún con una gran aliada que ha sido más que un soporte en los momentos más cargados de incertidumbre. La referencia es para su compañera de vida: “Siempre ha estado ahí, recuerdo el primer día que no podía bajar la escalera y ella estuvo ahí. Esto es para mi esposa, mis hijos y toda la gente que siempre estuvo ahí”.

Lo que sigue para el ’19′ del Rímac es continuar poniéndose a punto físicamente en los entrenamientos diarios. Si bien es un gran nombre el que ha ganado Cristal para el Clausura 2025, aún deben dosificarle los tiempos de participación para que su recuperación sea 100% óptima.

Con la muy buena noticia del regreso de su futbolista emblema, Sporting Cristal ha cerrado una jornada impecable. Se mantiene como líder del Torneo Clausura 2025 con puntaje ideal (9 unidades y 10 goles a favor). Para la siguiente presentación, deberá acudir al estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, para medirse contra Alianza Lima. De obtener un resultado favorable, se presentará como un candidato para la recta final del año.

Yoshimar Yotún preparándose para su retorno con Sporting Cristal, en el Rímac. - Crédito: Diego Miranda