“Yo jamás dije que no quiero estar en la selección”: Esmeralda Sánchez se sinceró y aclaró su situación con el equipo nacional

La líbero y capitana de Alianza Lima explicó los motivos personales de su decisión inicial de no integrar el equipo nacional. (Video: Youtube Darinka Zumaeta)

Durante meses, Esmeralda Sánchez estuvo en el centro de la polémica. Su decisión de no vestir la camiseta de la selección peruana de vóley el año pasado la colocó en el ojo de la tormenta. La capitana de Alianza Lima fue blanco de críticas y cuestionamientos por apartarse del equipo nacional. Ahora, con su regreso a la ‘bicolor’ confirmado, la jugadora ha decidido romper el silencio y explicar los motivos detrás de su elección, buscando cerrar este capítulo con sinceridad y transparencia.

En conversación con la periodista Darinka Zumaeta, la voleibolista ‘blanquiazul’ salió al frente para explicar los motivos personales que la llevaron inicialmente a no integrar el combinado patrio. Al ser tomada en cuenta por el técnico Antonio Rizola en la última convocatoria, la líbero vuelve al ruedo en representación del país y, en medio de ese contexto, aclaró su posición de forma detallada.

“Yo jamás dije que no quiero estar en la selección. Simplemente, en ese momento de mi vida necesitaba un respiro, priorizar mi paz mental. Desde que estoy en Lima, no he dejado el vóley por casi 10 años. Recién el año pasado, por primera vez durante todo mi periodo profesional, tuve vacaciones, tuve un descanso sin pensar en el deporte. Mi decisión iba por ahí, no es que no quería”, manifestó Sánchez.

La jugadora profundizó en que factores familiares influyeron en su determinación. “Necesitaba tomarme un respiro, porque la estaba pasando mal por temas personales. Tengo a mi abuela que tiene más de 60 años y no paso un día de la madre con ella hace 11 años. Quería disfrutar y priorizar en ese momento a mi familiar. Incluso, la temporada pasada mi bisabuela había fallecido, fui a despedirme de ella en Iquitos, pero no tuve el tiempo de estar con mi mamá y estar de luto con ella, porque al día siguiente tenía que ir a jugar", indicó.

Esmeralda Sánchez vuelve a la selección peruana de vóley con Antonio Rizola al mando. Crédito: Volleyball World

En ese sentido, Esmeralda Sánchez recalcó la exigencia de la vida deportiva y el deseo de recuperar momentos con sus seres queridos. Su negativa inicial de sumarse a la selección fue cuestionada por propios y extraños, por lo que la capitana de Alianza Lima pidió que sus decisiones sean respetadas.

“Quería un tiempo de calidad con mi familia sobre todo. También disfrutar con mis amigos, pasar tiempo con ellos, porque ser jugadora de vóley es otra vida, es estar 24/7 y en selección entrenas por la mañana y por la noche todos los días. Quería que la gente respetara mi decisión, así como yo respeto las opiniones“, sentenció.

Lista de convocadas de la selección peruana de vóley

La selección peruana de vóley se prepara para dos desafíos internacionales este año y Antonio Rizola convocó a un gran grupo de jugadores para iniciar su proceso. En su convocatoria no solo destaca la inclusión de Esmeralda Sánchez, sino también la vuelta de Ángela Leyva. A continuación, la lista de la ‘bicolor’:

- Atacantes: Shanaiya Ayme (Regatas Lima), Karla Ortíz (Universitario de Deportes), Kiara Montes (Regatas Lima), Ysabella Sánchez (Alianza Lima), Aixa Vigil (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Nevada Las Vegas) y Ángela Leyva (Beşiktaş JK).

- Líberos: Paola Villegas (Universidad San Martín), Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Pamela Cuya (Universidad San Martín), Mirian Patiño (Universitario de Deportes) y Esmeralda Sánchez (Alianza Lima).

- Armadoras: Lucía Magallanes (Universitario de Deportes), Fabiana Távara (Central Arizona College), María José Rojas (Deportivo Géminis), Yadhira Anchante (sin equipo) y Jade Cuya (Odessa College).

- Centrales: Diana de la Peña (Alianza Lima), Flavia Montes (Universidad San Martín), Giulia Montalbetti (Regatas Lima), Ellizabet Braithwaite (Regatas Lima) y Maricarmen Guerrero (Alianza Lima).

- Opuestas: María Paula Rodríguez (Universitario de Deportes).