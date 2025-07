Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 3 de Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2025: fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada.

Desde el miércoles 30 de julio al viernes 1 de agosto se llevará a cabo la fecha 3 del Torneo Clausura. Los 19 equipos de la Liga 1 2025 se medirán en encuentros claves para buscar alcanzar sus respectivos objetivos, algunos por el título nacional y otros por evitar el descenso. En ese sentido, conoce cómo va la tabla de posiciones mientras se juega esta jornada.

La actividad comenzó el miércoles 30 de julio con el empate sin goles entre Ayacucho FC y Sport Boys en el estadio Las Américas, un resultado que mantiene a ambos equipos con necesidades de sumar puntos para escalar en la tabla.

El siguiente duelo fue protagonizado entre Sporting Cristal y Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo. Los ‘celestes’ apabullaron a su rival con un contundente 5-0 con los goles de Christofer Gonzales (x2), Miguel Araujo, Irven Ávila y Yoshimar Yotún, que volvió a las canchas luego de 15 meses. De esta forma, los ‘bajopontinos’ treparon la cima del Clausura, a la espera de los resultados de sus máximos perseguidores, Universitario, Cusco FC y Deportivo Garcilaso.

El cuadro 'celeste' aplastó 5-0 en el Gallardo en el regreso de Yoshimar Yotún. (Video: L1MAX)

El jueves 31, la programación inicial se centra en el estadio Unión Tarma, donde ADT recibe a Alianza Universidad, un encuentro que tiene la atracción por el debut de Roberto Mosquera al mando del conjunto huanuqueño. Más tarde, Cusco FC chocará de local con Deportivo Binacional. El ‘poderoso del sur’ necesita mejorar su rendimiento como visitante para aspirar a una mejor ubicación.

El mismo día, Juan Pablo II tendrá una prueba exigente al recibir a Alianza Lima en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. Los ‘blanquiazules’ tienen la obligación del triunfo para no perder de vista los primeros lugares pese a competir a la par en la Copa Sudamericana. Por su parte, Universitario se medirá ante Atlético Grau en el estadio Monumental. Estos partidos destacan por el protagonismo de los equipos capitalinos en la búsqueda del liderato.

Los 'blanquiazules' no pudieron en casa e igualaron 1-1. (Video: L1MAX)

El viernes 1 de agosto, la jornada arranca en Andahuaylas, donde Los Chankas recibe a Comerciantes Unidos en un cotejo clave en la pelea por la permanencia para las ‘águilas cutervinas’, que son coleras del campeonato. Luego, en Sullana, Alianza Atlético se enfrenta a Melgar en el estadio Campeones del 36, donde ambos equipos intentan sumar unidades que los acerquen a los puestos de copas internacionales.

La fecha se cierra en Cusco con el duelo entre Deportivo Garcilaso y Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, un enfrentamiento atractivo que suele tener buena convocatoria local por ser el clásico de la ciudad imperial.

Cabe mencionar, que el único equipo que no verá acción en esta fecha es UTC, que cumple su jornada de descanso programada.

Los encuentros podrán seguirse en directo por las señales de L1 MAX y GOLPERU. Sporting Cristal vs Sport Huancayo, ADT vs Alianza Universidad, Cusco FC vs Deportivo Binacional, Juan Pablo II vs Alianza Lima, Los Chankas vs Comerciantes Unidos, Alianza Atlético vs Melgar y Deportivo Garcilaso vs Cienciano serán transmitidos por L1 MAX, mientras que el partido entre Universitario y Atlético Grau será emitido por GOLPERU.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 3

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Programación y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2025

Miércoles 30 de julio

- Ayacucho FC 0-0 Sport Boys (Finalizado)

- Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo (Finalizado)

Jueves 31 de julio

- ADT vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (19:00 horas / estadio IPD Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Universitario vs Atlético Grau (21:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Viernes 1 de agosto

- Los Chankas vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Los Chankas en Andahuaylas / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Melgar (15:15 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Cienciano (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Descansa: UTC

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1