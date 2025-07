Mr Peet, emocionado, agradece a Néstor Gorosito en plena conferencia por clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

El periodista deportivo aprovechó la conferencia para dedicarle unas palabras al técnico argentino. (Mr Peet Channel)

Peter Arévalo protagonizó un emotivo momento en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 de Alianza Lima con Gremio, resultado que selló el pase de los ‘blanquiazules’ a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El periodista deportivo tomó la palabra visiblemente emocionado y no dudó en agradecerle a Néstor Gorosito, entrenador del equipo, por lo logrado y por el fútbol mostrado en uno de los partidos más exigentes de la temporada internacional del club peruano.

La clasificación de los ‘íntimos’ se concretó tras una serie cargada de tensión y dramatismo, que culminó en territorio brasileño. El choque ante el ‘tricolor’ tuvo goles de Gustavo Martins para el local y de Hernán Barcos para los ‘victorianos’ en los minutos finales, permitiendo que sostengan la diferencia conseguida en Lima. El plantel dirigido por ‘Pipo’ dio muestras de carácter, personalidad táctica y actitud competitiva en la Arena do Grêmio, dejando una imagen destacable para sus seguidores y consolidando un avance histórico en el certamen continental.

Alianza Lima clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y enfrentará a Universidad Católica de Ecuador.

El agradecimiento de Mr Peet en conferencia

Durante la ronda de prensa, Mr Peet se dirigió al entrenador de Alianza Lima con palabras sentidas: “Profesor Gorosito, buenas noches, todavía emocionado y la verdad no me arrepiento de las veces que le ha dado las gracias, por momentos el equipo demostró y lo voy a repetir, porque es su frase, hoy por momentos el equipo le quitó la pelota a Gremio y jugó a la pelota, jugando a la pelota lo empatamos, no de una pelota detenida, jugando al fútbol como a usted le gusta. Primero gracias y después cuéntele a la gente para qué está este equipo de ‘Pipo’ Gorosito”.

La intervención de Peter Arévalo reflejó el sentimiento de una parte importante de la afición aliancista, entusiasmada no solo por el resultado, sino también por la forma en la que el cuadro ‘íntimo’ se presentó fuera de casa. El relator destacó que el equipo logró empatar el partido en Porto Alegre a través de una jugada elaborada y no a partir de una pelota parada, señalando la identidad futbolística que Gorosito busca imprimir en el club.

‘Pipo’ Gorosito agradeció la intervención de Arévalo, reconociendo la importancia de la valoración proveniente de un periodista experimentado y cercano al sentir del hincha. El entrenador argentino dejó en claro su orgullo por el grupo y su satisfacción por ver que el equipo responde a la confianza depositada desde el cuerpo técnico.

“Primero agradecerte. Hicimos un buen primer tiempo, a mi parecer, de lo mejorcito de lo que hemos jugado de visita, junto al segundo tiempo de Sao Paulo, la verdad que el equipo jugó un primer tiempo bárbaro, un juego más fluido que ellos, en el segundo tiempo nos costó, ellos nos arrinconaron y en una pelota para encontraron el gol. Orgulloso del plantel, de los jugadores, me siento completamente defendido, nos sentimos con el cuerpo técnico, completamente defendidos por los jugadores y muy agradecido por la entrega y el compromiso”, le respondió.

Peter Arévalo agradeció a Néstor Gorosito en plena conferencia por la clasificación de Alianza Lima a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras clasificación de Alianza Lima?

En otra parte de la conferencia, Néstor Gorosito expresó que eliminar a un club de la talla de Gremio tiene un impacto comparable a dejar fuera a Boca Juniors en la Copa Libertadores, recalcando la magnitud del logro en el contexto internacional. Para el entrenador, avanzar en la Sudamericana confirma el crecimiento del plantel y la solidez de su propuesta futbolística.

“A los 15 o 20 minutos del segundo tiempo ellos levantaron y tuvieron algunas ocasiones de gol, una que pega en el palo y otra que la paran de pecho y la patean arriba. Después inquietaron en algunas jugadas con pelota parada, con los centros, pero la verdad que Gremio es un equipo con mucha tradición, muy copero, ha ganado Copa Libertadores y tiene mucha historia,para nosotros dejar afuera a Gremio es como dejar afuera a Boca en su momento, nos llena de alegría y nos enorgullece", cerró.