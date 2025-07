¿Yadhira Anchante jugará con Perú la Copa Panamericana 2025 o se ausentará como Ángela Leyva? La firme respuesta de presidente de la FPV

El presidente de la FPV se refirió a la participación de la armadora nacional en el torneo continental. (Latina Deportes)

Perú participará de la Copa Panamericana 2025 luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) apoye a la Federación Peruana de Vóley (FPV) con la deuda económica que tenía pendiente con Norceca, organizador de este torneo continental, desde hace varios años.

El vigente subcampeón de Sudamérica se hará presente en esta contienda con todas sus voleibolistas que le permitieron colgarse la medalla de plata en la primera edición de la Copa América, a excepción de su referente Ángela Leyva.

En ese sentido, el presidente de la FPV, Gino Vegas, fue consultado por la convocatoria de otro elemento clave de la ‘bicolor’: Yadhira Anchante. La armadora de 22 años fue importante para la obtención del segundo lugar en el último torneo.

“Sí puede estar, a Dios gracia, puede estar, terminando la Copa Panamericana, tiene que volar (a Grecia para unirse a su nuevo equipo), pero sí va a estar Yadhira", fue la firme respuesta del directivo sobre la levantadora nacional. En seguida, el mandamás de la Federación destacó su crecimiento.

“Yadhira lo demostró cuando fueron los Panamericanos Juniors en Cali, no recuerdo el año, tiene una calidad espectacular, personalmente creo que ha hecho bien en dejar la liga italiana y pasar a una liga como la griega, que es muy buena y va a tener muchas más oportunidades de jugar. Eso es bueno porque la va a hacer crecer y en la medida que lo haga deportivamente va a ayudar a mejorar a la selección”, acotó.

Yadhira Anchante jugará la Copa Panamericana con Perú.

¿Por qué Ángela Leyva no asistirá a la Copa Panamericana 2025?

La atacante peruana Ángela Leyva no formará parte de la selección nacional en la próxima Copa Panamericana. La ausencia de la deportista fue confirmada por el presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), Gino Vegas, quien aseguró que tiene un acuerdo vigente con su club en Turquía, lo que le impide sumarse al equipo en esta ocasión.

“Ángela tenía un compromiso pactado previamente con su equipo, ella está retornando a Turquía, no va a estar, pero es una oportunidad para que otra jugadora participe”, señaló en una reciente entrevista con Somos Vóley.

Ángela Leyva, quien milita en el voleibol turco desde hace varias temporadas, ha sido uno de las principales referentes de la selección peruana en los últimos años. Su participación en torneos internacionales ha sido determinante para el crecimiento y proyección del equipo, aunque la imposibilidad de contar con ella en la actual convocatoria abre posibilidades para otros nombres del voleibol nacional.

Gino Vegas, presidente de la FPV, confirmó que la atacante peruana no estará en el certamen internacional. (Latina Deportes)

¿Cómo se gestó la participación de Perú en la Copa Panamericana?

Por otro lado, Gino Vegas contó detalles de cómo se gestó la participación de Perú en la Copa Panamericana, teniendo en cuenta que hace algunos días estaba descartada la posibilidad de que asista a esta competición, la cual se realizará en México durante el mes de agosto.

“Realmente hasta el viernes, Perú no iba a la Copa Panamericana por temas económicos, el día de ayer, el presidente del IPD, Federico Tong, me llamó a preguntarme las razones y le expliqué lo que pasaba. Me dijo espérate, me volvió a llamar en la noche, me dijo ‘vamos a gestionar un presupuesto adicional que les permita participar’, ahí empezamos todo el día de hoy (lunes) a hablar con la Unión Panamericana para ver la forma de que nos permitieran participar porque ya se habían cerrado las inscripciones, a Dios gracia todo está en buen camino y el 31 estamos viajando”, sentenció.