Sport Boys y una insólita racha de rojas en la Liga 1: ocho expulsiones en seis partidos que agravan su crisis

Sport Boys agrava sus crisis con un cúmulo de tarjetas rojas en sus últimos partidos. Crédito: Liga 1

Sport Boys atraviesa una crisis que trasciende lo estrictamente futbolístico. En las últimas jornadas, el equipo chalaco está siendo víctima de una preocupante seguidilla de expulsiones, con una insólita racha de tarjetas rojas que condiciona su rendimiento en los partidos y agrava su situación en la tabla de posiciones de la Liga 1 2025. Las sanciones acumuladas reflejan un problema de fondo que el club aún no logra corregir.

En la jornada inaugural del Torneo Clausura, el cuadro ‘rosado’ volvió a evidenciar un patrón que ya se había manifestado en las últimas fechas del Apertura: las expulsiones que condicionan su juego. En su visita a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II, el equipo dirigido por Arturo Reyes sufrió una nueva tarjeta roja en el primer tiempo, lo que marcó el rumbo del encuentro.

El protagonista en esta ocasión fue Eder Villalta, quien vio la segunda amarilla por un hecho insólito: tras ser atendido por el cuerpo médico, ingresó nuevamente al campo sin la autorización del árbitro principal. El juez Jesús Cartagena no dudó en sancionar la acción y mostró la segunda amonestación, dejando a la visita con un hombre menos. A pesar de los reclamos del elenco chalaco, por una supuesta descoordinación con el cuarto réferi, la decisión se mantuvo firme.

Hasta ese momento, Sport Boys ya caía 2-0, un resultado que no reflejaba con justicia el desarrollo del encuentro, ya que había generado varias oportunidades claras en el arco rival. No obstante, la expulsión redujo drásticamente sus posibilidades de remontar. El segundo tiempo fue cuesta arriba y terminó siendo letal para un equipo que no logra encontrar estabilidad.

El club chalaco atraviesa una crisis profunda que se agrava con numerosas tarjetas rojas en cada fecha de la Liga 1 2025. (Video: L1 MAX)

Sport Boys y su racha insólita de expulsiones

Sport Boys llegó a Chongoyape diezmado, con numerosas ausencias en su plantel, muchas de ellas consecuencia directa de las expulsiones sufridas en el cierre del Torneo Apertura. En su último encuentro, el equipo ‘rosado’ terminó con tres jugadores menos: Hernán Da Campo, Hansell Riojas y Alejandro Hohberg vieron la tarjeta roja y quedaron automáticamente fuera del duelo ante Juan Pablo II.

Estas expulsiones no son casos aislados, sino el reflejo de una crisis más profunda que atraviesa la institución chalaca. El club parece atrapado en un círculo vicioso del que no logra salir. En sus últimas seis presentaciones por la Liga 1, la ‘misilera’ ha acumulado ocho expulsiones, una cifra alarmante que ha tenido un impacto directo en su rendimiento deportivo y en los resultados obtenidos en cada una de esas jornadas.

Este patrón se repite fecha tras fecha y la frustración entre los hinchas de Sport Boys no deja de crecer. No es para menos. Incluso en los partidos donde el equipo muestra señales de mejoría, termina autoboicoteándose: una expulsión inoportuna o un penal innecesario echan a perder todo el esfuerzo previo, convirtiendo cualquier intento de reacción en una misión imposible.

Sport Boys registra 12 expulsiones en 19 partidos disputados en la Liga 1 2025. Crédito: Liga 1

Hay un dato que resume el problema: en lo que va de la temporada, Sport Boys ya acumula 12 tarjetas rojas en apenas 19 partidos disputados. La estadística habla por sí sola y evidencia una crisis disciplinaria que el equipo deberá corregir con urgencia si quiere escapar del círculo vicioso que amenaza con arruinar sus aspiraciones deportivas. Hoy, más que pensar en objetivos ambiciosos, el cuadro ‘rosado’ debe concentrarse en evitar el descenso.

Actualmente, Sport Boys ocupa el puesto 14 en la tabla acumulada, a solo cinco puntos de la zona roja y a diez unidades de un cupo internacional. La ‘misilera’ atraviesa un momento complicado: apenas ha logrado una victoria en sus últimos cinco encuentros, y la falta de regularidad, sumada a estas expulsiones, ha encendido las alarmas. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en la temporada, y el equipo espera corregir el rumbo para dejar atrás esta mala racha.