Paulo Autuori se incomodó en conferencia de Sporting Cristal y dejó mensaje en su celular: “Prefiero jóvenes, a extranjeros que no aportan nada”

El entrenador empleó su celular para escribir un mensaje que resume su sentir en el 2025. | VIDEO: Luciano Paredes

La conferencia de cierre del Apertura 2025 de Sporting Cristal no ha hecho más que ocasionar una sorpresa entre los simpatizantes. Desde allí surgió una escueta pero poderosa declaración de Paulo Autuori que demuestra su insatisfacción con el armado del plantel, sobre todo con los futbolistas extranjeros.

Al finalizar su comparecencia delante de los medios de comunicación, el entrenador brasileño se paró de su asiento, se ubicó frente a los periodistas, empleó su dispositivo móvil y escribió un texto muy corto para que la jefa de prensa del club ‘cervecero’ lo leyera en voz alta. “Prefiero a jóvenes a extranjeros que no aportan nada”, dijo.

Ese es el sentir de Autuori, un líder que ha preferido recurrir a las divisiones menores de Cristal en un momento convulso en lugar de seguir dándole la confianza a los foráneos, aunque dos de ellos recientemente se marcharon (Franco Romero y Martín Cauteruccio) y otro aún permanece en el área médica (Gustavo Cazonatti).

Hasta el día de hoy, el único jugador extranjero que ha dado la talla en la gestión del estratega ha sido el argentino Santiago González, quien demostró todos sus galones anotando un golazo ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla, por la Copa Libertadores 2025 y posteriormente dejando atrás una dolencia de consideración con un gol agónico contra Atlético Grau en la última fecha del Torneo Apertura.

Gol Sporting Cristal, de la mano de Irvin Ávila, logra el empate del marcador 1 a 1. | DirecTV GO

Observaciones

Uno de los acontecimientos alrededor de Sporting Cristal que trastocó la planificación del técnico Autuori fue la salida de Martín Cauteruccio a Bolívar (BOL). A mitad de semana, el goleador recibió una propuesta irrechazable del club más laureado de Bolivia y muy rápido apalabró su salida para ejecutar la rescisión de su contrato.

En referencia a esa baja dura en la línea ofensiva del elenco ‘rimense’, Paulo Autuori dijo que el antiguo ‘9’ “es un tipazo, le deseamos lo mejor, pero no estamos para lamentaciones. En esta plantilla tenemos un sistema abierto, entran y salen jugadores a cada rato cuando se puede. La salida de ‘Caute’ no estaba en los planes, salió y la dirigencia está trabajando en ese tema”.

“A mí no me importa cuándo [debe llegar el refuerzo], me importa quién [será el nuevo integrante]. Hay que traer a alguien que pueda añadir calidad y nivel profesional. Hoy me quedo tranquilo porque el equipo ha jugado", sumó el técnico luego de la remontada frente a Atlético Grau, en el estadio Alberto Gallardo, por la última jornada del Apertura 2025.

Sporting Cristal concluyó el primer semestre del curso en la sexta plaza con 30 unidades, con un déficit de ocho puntos con respecto al ganador Universitario de Deportes. Su mayor problema ha sido salir bien parado en condición de visitante, sobre todo en escenarios de altura.

Repetición

En enero de 2019, Paulo Autuori, entonces director técnico de Atlético Nacional, expresó su preferencia por los jugadores de las canteras sobre los foráneos que no marcaban diferencias. Durante una rueda de prensa comentó: “Prefiero jóvenes, que extranjeros que no aporten”.

Esta declaración se produjo en el contexto de una sanción que impedía al club inscribir nuevos jugadores, lo que llevó al estratega brasileño a apostar por el talento de las divisiones inferiores.

Paulo Autuori destacó que, en lugar de contratar por contratar, prefería abrir las puertas a los jóvenes con la “sangre del club”, brindándoles oportunidades para desarrollarse y contribuir al equipo.

Su enfoque se centró en proteger y dar confianza a los juveniles del Atlético Nacional, evitando cargarles toda la responsabilidad y permitiéndoles crecer dentro del proyecto institucional.