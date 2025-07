Jorge Fossati aclaró su polémica con Alianza Lima: “¿Qué culpa tienen si un árbitro, por cortesía, determina ir al VAR?”

El técnico de Universitario explicó a qué se refirió con sus últimos comentarios en Cusco. (Video: Jax Latin Media).

Jorge Fossati atendió a los medios de prensa a pocos días del vital encuentro entre Universitario y Los Chankas, que le daría el título del Torneo Apertura en caso gane o empate al final de los 90 minutos. Pero lejos de hablar del partido, aclaró su dichos sobre Alianza Lima y su encuentro con Melgar en Arequipa que, estuvo marcada por la polémica.

“Como ya lo dije muchas veces, mucho de lo que se habla afuera no tengo idea. Pero no me enojan para nada las opiniones. Cada uno tiene su opinión. Trato de ser objetivo”, arrancó el técnico de los ‘merengues’ ante la atenta mirada de los periodistas que acudieron al estadio Monumental para cubrir los entrenamientos del plantel principal.

“Pero sí me enoja cuando mienten. Y decían que yo hablé mal del clásico rival (Alianza Lima). Yo jamás nombré a nadie. Y sí dije que en las últimas fechas habían pasado cosas raras. Y lo repito. Pero las cosas raras no las hizo el clásico rival”, continuó el ‘Nono’.

“¿Qué culpa tienen los jugadores si un árbitro por cortesía determina ir a ver el VAR? Eso es lo raro de lo que yo me refiero. Yo no hablo de ninguna institución. Yo siempre soy respetuoso de las instituciones. Después que opinen lo que quieran, pero no pongan palabras que no dije”, señaló Jorge Fossati.

“Los técnicos nos equivocamos, los jugadores se equivocan y los árbitros también. Hoy hay menos margen de que esos errores sean graves porque existe el VAR. Y el VAR no actúa solo, depende de quién está y de las ganas que tenga de ver todo de los dos lados”, lanzó el entrenador uruguayo.

¿Qué había Jorge Fossati antes de Universitario vs Deportivo Garcilaso y generó polémica?

Las declaraciones de Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, han provocado fuertes reacciones luego del triunfo de Alianza Lima por 1-0 sobre Melgar en Arequipa, un partido señalado por jugadas polémicas y cuestionamientos hacia el arbitraje. Fossati expresó su malestar ante la prensa en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, poniendo el foco en los errores arbitrales que, según sus palabras, quedaron en evidencia tras la publicación de los audios del VAR.

El técnico uruguayo comentó: “Se ha trabajado y aprovechado el tiempo estos días. Llegamos bien al partido (contra Garcilaso), somos conscientes que vamos a enfrentar a un rival difícil en condiciones no normales. Venimos a tratar de quedar con el margen suficiente para el último partido, cosa que a mi entender ya deberíamos tener si no hubieran pasado cosas raras en las últimos dos o tres fechas”. Para Fossati, la situación actual del torneo se ha visto afectada por decisiones arbitrales que, a su juicio, no admiten interpretaciones.

El DT dio a entender que fue perjudicado por el penal que no le cobraron a Melgar ante Alianza Lima. (Video: L1MAX)

La controversia aumentó cuando Gustavo Peralta, reportero de L1 MAX, pidió precisiones sobre las “cosas raras” mencionadas por el entrenador. Fossati respondió de forma tajante, argumentando que los errores están sustentados en pruebas audiovisuales: “Tú eres periodista, ¿no ves los partidos? Cuando hay imágenes y/o audios, aclarar lo que pasó sería tratarte de tonto y tú no eres nada tonto, la gente tampoco. Por más que a veces quieran vender algo, lo que pasó y lo vio todo el mundo. No es que yo lo considere, esto no es opinión. Cuando hay imágenes y audios, las discusiones se terminan”.

El uruguayo sugirió que existen sectores que intentan minimizar o tergiversar estos hechos por intereses propios: “Después estarán los que te quieren hacer ver que algo no es negro, sino blanco. Lo harán porque tienen intereses o por lo que sea”.

Las palabras del entrenador reflejan el clima de tensión e inconformidad reinante en el fútbol peruano durante la recta final del campeonato, donde cada decisión arbitral cobra especial importancia. El contenido de los audios del VAR y su difusión pública reforzaron el reclamo del técnico por mayor transparencia y rigor en las decisiones que, según él, han impactado directamente en la tabla de posiciones, incrementando la discusión sobre la actuación de los árbitros y la fiabilidad del sistema tecnológico.