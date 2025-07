“El árbitro cobró lo que quiso cobrar”, jugador de Deportivo Garcilaso sobre la polémica jugada ante Universitario en Cusco

El defensa indicó que lo empujaron en el área 'crema'. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes venció por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso y dio un paso fundamental hacia la obtención del Torneo Apertura. Con este triunfo, el equipo de Jorge Fossati quedó a un partido de consagrarse campeón de la primera parte del año. Su último escollo será Chankas CYC, en un duelo que se disputará en el estadio Monumental y que podría coronarlos ante su gente.

Sin embargo, el cierre del encuentro ante Garcilaso no estuvo exento de controversia. Cuando el partido llegaba a su fin, una jugada en el área ‘crema’ encendió los reclamos del conjunto cusqueño. Un centro al corazón del área encontró a Aldair Salazar en posición de disputa, pero cayó al césped tras un aparente contacto por la espalda. Los jugadores y el cuerpo técnico de Garcilaso pidieron penal de inmediato, pero el árbitro principal, Bruno Pérez, no sancionó falta alguna. Desde el VAR tampoco hubo llamado para revisar la acción.

La polémica no terminó en el campo. Tras el pitazo final, Aldair Salazar, defensor del equipo celeste y exjugador de Alianza Lima, expresó su molestia ante los micrófonos de Jax Latin Media y aseguró que la jugada merecía al menos una revisión del VAR.

Aldair Salazar reclamó que no le cobraron un penal ante Universitario.

“Siento que me toca la espalda justo cuando estoy saltando y creo que podía llegar a la pelota, pero me desestabiliza, me caigo y pensé que por lo menos podía revisarla. Al final del partido le volví a decirle que me parecía penal me dijo que no que la habían revisado y que no era penal. En el gol vimos que Orlando también me dice que lo que vimos fue falta. Al final el árbitro cobró lo que quiso cobrar y el partido lo perdimos. No tengo nada contra Bruno, hoy hay polémicas que se van a tener que revisar y los encargados tendrán que verlo”, sostuvo.

El reclamo apunta directamente al uso, o falta de uso, del VAR, una herramienta que ha generado opiniones divididas a lo largo del campeonato. En esta ocasión, desde la cabina de videoarbitraje no se consideró que la acción ameritara revisión en pantalla, lo que generó más frustración en la delegación cusqueña.

¿Cómo queda la tabla falta de una fecha?

Solo resta un partido para conocer al siguiente campeón del Torneo Apertura. Universitario de Deportes parte con las chances más claras para la obtención del certamen, luego de vencer a Deportivo Garcilaso y mantener el primer lugar en la tabla.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

La ‘U’ se posiciona en la cima con 38 puntos y es el principal candidato, ya que definirá el torneo ante Chankas CYC en condición de local, en el Estadio Monumental de Ate. Una victoria le aseguraría el título sin depender de otros resultados. El equipo dirigido por Jorge Fossati ha sabido mantenerse sólido en casa a lo largo del campeonato y confía en cerrar el semestre con una nueva consagración, que lo clasificaría directamente a los Play Offs de fin de año.

Por su parte, Deportivo Garcilaso ya cerró su participación en el Torneo Apertura. El conjunto cusqueño descansa en la última fecha y finaliza con 27 unidades.

El único que aún puede arrebatarle el título a Universitario es Alianza Lima. El conjunto ‘blanquiazul’ se ubica en la segunda posición con 36 puntos, a solo dos del líder. Para poder consagrarse, deberá vencer a UTC de Cajamarca en condición de visita, en el estadio Germán Contreras, y esperar que Universitario no sume ante Chankas. Cualquier otro resultado lo dejaría sin chances. Ambos partidos se jugarán en simultáneo el sábado 12 de julio a las 15:00 horas, en lo que será una jornada decisiva para conocer al primer campeón del año.