Tabla de Posiciones de la Copa América de Vóley 2025: así marcha Perú antes del duelo ante Chile por la fecha 3

Perú compite en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: CSV

A pesar de un tropiezo en su debut, la selección peruana no pierde la ilusión de conquistar el título de la Copa América de Vóley 2025. El miércoles 2 de julio marcó el inicio de su participación en el torneo continental, con un equipo lleno de esperanza y con grandes expectativas para esta nueva edición. Aunque el camino no comenzó como se esperaba, la ‘bicolor’ logró un importante triunfo ante Brasil y hoy espera seguir con la buena racha ante Chile, duelo que se jugará desde las 16:00 horas.

El elenco dirigido por Antonio Rizola tuvo un debut complicado en el certamen continental, enfrentándose a uno de los rivales más fuertes: Argentina. El combinado patrio mostró su entrega y determinación, luchando con todo, pero las ‘panteras’ impusieron su superioridad, por lo que pesar de los esfuerzos constantes, no logró sacar un resultado positivo, cayendo en sets corridos por 13-25, 22-25 y 19-25.

Histórico triunfo ante Brasil

Dejando atrás esa derrota inicial, la selección peruana centró toda su energía en el siguiente desafío: enfrentarse al anfitrión, Brasil. El encuentro fue bastante exigente, pero la ‘bicolor’ demostró su fortaleza para salir airosa en medio de la presión de la hinchada local. En un duelo intenso que se extendió a cuatro sets, el elenco nacional logró imponerse 3-1 (22-25, 25-20, 25-23 y 25-19).

La bicolor' se impuso 3-1 en sets ante la 'canarinha'. (Video: Latina)

Tabla de posiciones de la Copa América de Vóley 2025

La selección peruana tiene claro que el camino hacia la primera posición será arduo, más aún tras su derrota ante Argentina en la primera jornada. Sin embargo, la victoria significativa ante Brasil ha devuelto la esperanza al equipo. La ‘bicolor’ mostró su capacidad en el juego ante el anfitrión, sumando tres puntos vitales para su objetivo de llegar lo más alto posible en el torneo.

Gracias a este triunfo, el conjunto ‘blanquirrojo’ logró subir al podio del torneo, lo que refuerza su confianza para lo que está por venir. Ahora, con la mirada puesta en los próximos enfrentamientos, las dirigidas por Antonio Rizola siguen firme en su búsqueda de la gloria en la Copa América de Vóley 2025. A continuación, te compartimos cómo se encuentra el combinado patrio en la tabla de posiciones del certamen:

1. Argentina - 6 puntos

2. Brasil - 3 puntos

3. Perú - 3 puntos

4. Chile - 0 puntos

5. Venezuela - 0 puntos

Tabla de posiciones de la Copa América de Vóley 2025. Crédito: Flashcore

Programación y resultados de Perú en la Copa América de Vóley 2025

- Fecha 1: Perú 0-3 Argentina (13-25, 22-25 y 19-25)

- Fecha 2: Perú 3-1 Brasil (22-25, 25-20, 25-23 y 25-19)

- Fecha 3: Perú vs Chile (viernes 4 de julio / 16:00 horas / Latina Televisión)

- Fecha 4: Perú vs Venezuela (sábado 5 de julio / 11:00 horas / Latina Televisión)

Ángela Leyva emocionada con el triunfo ante Brasil

Ángela Leyva reafirmó su condición de leyenda del vóley peruano al liderar la histórica victoria de Perú sobre Brasil por 3-1 en la Copa América de Vóley 2025. Este triunfo, conseguido en Belo Horizonte, significó romper una sequía de 32 años sin derrotar a las brasileñas en torneos internacionales. La emoción se desbordó tanto en la cancha como entre la hinchada que, después de décadas, recobró la esperanza de ver a las “matadoras” entre la élite del continente.

Angela Leyva se mostró emocionada por el triunfo de Perú ante Brasil | O Tempo Sports

Al concluir el encuentro, Leyva compartió su sentir con ‘O Tempo Sports’, resaltando la importancia de batir a un rival tan poderoso: “El día de hoy fue un juego diferente que vino de menos a más. Fue un juego complicado. Argentina jugó muy bien. Y Brasil también jugó muy bien. Yo sé que chicas son muy jóvenes, pero tengo un buen equipo. Yo me quedo con la actitud de mi equipo. Hoy jugamos con corazón. Hace mucho tiempo que no juego de esta forma. Me siento muy emocionada de jugar con tanta gente alrededor. Es algo diferente. Esa sensación de vestir de nuevo la camiseta es algo distinto y me siento emocionada”.

Con 28 años y tras pasar por ligas de Turquía, Francia y Rusia, Leyva aportó puntos decisivos, liderazgo y experiencia, siendo clave desde el primer set hasta el último punto. Su retorno a la selección inspiró a un grupo joven y combativo, consolidando una de las victorias más celebradas en los últimos años por la afición peruana.