Tenis en el Cerro Camote: el proyecto que lleva un exclusivo deporte a una de las zonas más precarias de Lima

El entrenador Delfín Barrial obtiene raquetas y pelotas a través de donaciones con el objetivo de masificar el ‘deporte blanco’ e impulsarlo en lugares de escasos recursos. (Video: José Manuel Quintana).

Ian Cordova es un niño de ocho años que vive en el Cerro Camote, reconocido dentro de la jurisdicción del distrito Lurigancho-Chosica. Un fin de semana, se percató de que en la losa cerca a su vivienda estaban practicando tenis. “Mamá ¿puedo jugar?”, le consultó a Gladys Chuco, su madre. “Pregúntale al profesor”, respondió. Las clases eran gratuitas. El deporte de la pelota peluda amarilla —o roja para menores— cayó como anillo al dedo para el pequeño Ian, quien está impedido de desarrollarse en deportes de contacto como el tradicional fútbol a causa de una hemofilia tipo A severa —un leve sangrado puede suponer una emergencia médica: lleva puesto un conjunto deportivo que cubre brazos y piernas—, una enfermedad que en la actualidad no tiene cura, pero sí tratamiento.

—A mi hijo lo tratamos mediante un medicamento que se llama ‘canate’, que se aplica tres veces por semana. En el cuerpo solo dura ocho horas—, sostuvo la madre de familia, vestida íntegramente de negro.

Antes de aplicar el medicamento por su cuenta, Gladys y su hijo debían ir hasta el Hospital Guillermo Almenara, en el centro de la ciudad, para las dosis semanales.

Desde que Ian se interesó por el tenis, el teléfono de Gladys ha sido invadido por este deporte gracias al algoritmo. Las voleas del español Carlos Alcaraz y la serie animada japonesa ‘El príncipe del tenis’ se adueñaron de la pantalla.

La Academia Tenis Ate llegó en diciembre del 2024 a impartir clases gratuitas en el Cerro Camote. Jeanpool Rimac, ayudante de Delfín Barrial, y padres de familia colaboran con las sesiones de entrenamiento.

Academia Tenis Ate

En 2019, Delfín Barrial fundó la Academia Tenis Ate. El proyecto nació a raíz de que su hija y algunos amigos del colegio querían aprender este deporte y practicarlo sin tener que ir a otro distrito, La Molina por ejemplo. En 2020, se convirtió en monitor del programa ‘+ Tenis Perú’, a cargo de la Federación Peruana de Tenis (FPT): esta iniciativa de la entidad brinda herramientas deportivas para la academia y capacita al entrenador al menos tres veces al año.

El ‘profe’ Delfín, de 48 años, alterna esta actividad los fines de semana con su trabajo de lunes a viernes, donde se desempeña como técnico de máquinas en una empresa privada en Pueblo Libre.

—Lo que hago no me llena los bolsillos, pero me llena el alma—, confiesa Delfín, fanático acérrimo de Roger Federer, sobre la motivación que sintió para iniciar la Academia Tenis Ate.

El mural está ubicado en una de las paredes de la losa en que se desarrollan las clases de la Academia Tenis Ate.

El Cerro Camote

El trabajo de Delfín dio un paso más allá cuando decidió llevar el tenis al Cerro Camote, un lugar donde el frío invierno limeño hace de las suyas y el principal espacio deportivo, la tarde que este medio la visitó, lucía con flores de velorio.

Desde las cuatro de la tarde de todos los domingos desde diciembre del 2024, Jeanpool Rimac, ayudante de Delfín en la zona y en la Academia, organiza las sesiones vespertinas. Los niños van llegando. Jairo es el primero. Su casa está en lo alto del cerro, donde la neblina está a punto de llegar. Su vecino y primo, Thiago, de grandes condiciones y habilidad con su derecha, eleva un grito desde las alturas que resuena sobre el cemento. “Ya voy”, se escuchó a viva voz.

Es una tarea titánica encontrar un punto verde, natural o artificial. Detrás de la losa, que tuvo uso fúnebre hace unas horas, se erige una pista exclusivamente para jugar al tenis. Los primos, con más recorrido que los demás alumnos, ensayan las voleas y el revés en la improvisada cancha de polvo de cerro. Las condiciones no fueron impedimento para el desarrollo del tenis. Asegurada la red, la pelota empezó a viajar por los aires.

Todos los domingos, de 16:00 a 18:00, niños bajan del Cerro Camote a la losa para las clases de tenis.

—Existe el paradigma de pensar que el tenis es para gente de élite. Yo no soy millonario, pero quise transmitir eso a chicos que nunca en su vida habían conocido el tenis. Yo propuse enseñar de una manera práctica. Lo que yo quiero es masificar el tenis— comenta Barrial, quien comenzó en el ‘deporte blanco’ como recogepelotas a los 13 años.

La viralidad y la promesa del alcalde de Ate

Hace dos semanas, la difusión de un video en las redes de la Academia Tenis Ate del Cerro Camote —zona que pertenece a Lurigancho-Chosica— se convirtió en tendencia: alcanzó más de 47 mil vistas. Las imágenes llegaron hasta las populares transmisiones del alcalde de Ate, Franco Vidal. El burgomaestre aseguró que antes del final de su gestión construiría dos pistas de tenis en su distrito.

—Si es que se cumple, me parece una idea extraordinaria. Acá debe haber 50 o 60 tenistas que se tienen que ir a alquilar cancha a La Molina. Si hubiesen dos canchas como dice el alcalde acá, perfecto. Más personas se animarían a jugar este deporte— asegura el entrenador.

Delfín Barrial agrega que se comunicó con el alcalde Vidal cuando fue electo. Le dejó un mensaje en su cuenta de Instagram exhortándolo a conocer su trabajo en la comuna ateña. “Nunca recibí respuesta”, afirmó.

Franco Vidal dijo esto en uno de sus populares streams. (Video: Kick)

“Hay chicos que encuentran en el tenis un deporte ideal”

—[Los niños] son muy agradecidos, tienen la oportunidad de practicar este deporte. Ponen todas las ganas. Cuando uno tiene todas las ganas de ayudar, no importa el frío o el calor. El tenis ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, a resolver problemas y ellos están aprendiendo a tomar decisiones y a crecer siendo niños seguros con bastante autoestima. No todo es fútbol. Hay chicos que no pueden jugar fútbol porque no socializan u otros motivos, y encuentran en el tenis un deporte ideal para ellos—, expresó Delfín Barrial.

El objetivo de la masificación del tenis a cargo de Delfín Barrial no busca necesariamente que los niños lleguen a ser jugadores profesionales. Ser tenista profesional es muy costoso. Para ilustrar, todas las integrantes del actual equipo peruano que compitió en la Billie Jean King Cup estudian en Estados Unidos para impulsar su carrera deportiva. Esta masificación está enfocada en que los alumnos incursionen en el deporte de la raqueta. El tenis trabaja todas las extremidades del cuerpo, la mente y desarrolla un físico privilegiado. Autoridades, empresa privada y personas ligadas al tenis deben trabajar de la mano. No es tan difícil, “no todo es fútbol”.