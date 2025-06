Dónde ver PSG vs Inter Miami HOY en Perú: canal tv online del partido por octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Dónde ver PSG vs Inter Miami en Perú por octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Llegó la hora de la verdad. Hoy, domingo 29 de junio, PSG se enfrentará a Inter Miami a las 11:00 horas por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El vibrante partido tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, y hay mucha expectativa por conocer quién seguirá en carrera rumbo al título internacional.

Los ‘parisinos’, campeones de Europa, llega a la instancia eliminatoria del torneo tras consolidarse como uno de los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Luis Enrique superó la fase de grupos con victorias frente al Atlético de Madrid y Seattle Sounders, y suma siete triunfos en sus últimos ocho encuentros oficiales.

Al frente estarán las ‘garzas’, que buscará sorprender al último campeón de la Champions League. La escuadra estadounidense, liderada por Lionel Messi, avanzó después de un rendimiento uniforme en la etapa de grupos, acumulando seis partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y tres empates, y un total de 16 goles convertidos.

Lionel Messi y las ‘Garzas’ enfrentarán al actual campeón de la Champions League. (Jovani Pérez)

El cuadro estadounidense deberá superar al PSG dirigido por Luis Enrique para continuar en el torneo. El técnico español fue el responsable de la última Liga de Campeones que la ‘Pulga’ conquistó con el Barcelona FC y conoce de cerca a figuras como Luis Suárez y Sergio Busquets, quienes ahora forman parte del equipo estadounidense. Por su parte, el conjunto francés contará nuevamente con Ousmane Dembélé, quien regresa al plantel en esta instancia de eliminación directa.

“Hemos hecho una relación muy fuerte. Es un grandísimo entrenador, que lo ha demostrado no solamente en Barcelona y ahora en París, sino en la selección de España. Será algo muy lindo verlo de nuevo. Probarte contra este tipo de entrenadores, este tipo de equipos, es un desafío. Cuando uno empieza a entrenar trata de sacar las cosas buenas que ha aprendido y en las que me he nutrido con muchos de los entrenadores que he tenido, Luis es uno de ellos”, declaró Javier Mascherano sobre su reencuentro con el estratega español.

Dónde ver PSG vs Inter Miami en Perú

El vibrante choque se disfrutará en todos los hogares peruanos y podrán seguir las incidencias del Inter Miami vs PSG por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

DSports (610 o 1610) de DirecTV transmitirá todos los detalles del partido en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta y también estará disponible por la plataforma streaming DGO.

Habrán otras señales activas como DAZN y Disney Plus. Por su lado, Infobae informará todos los detalles del crucial cotejo con resultados, estadísticas, y mucho más.

Dónde ver Inter Miami vs PSG en Perú

¿A qué hora juega PSG vs Inter Miami por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025?

El partidazo entre los ‘parisinos’ y las ‘garzas’ se jugará hoy, domingo 29 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. El horario pactado es a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

PSG vs Inter Miami: posibles alineaciones

- PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruíz; Désiré Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé o Gonçalo Ramos. DT: Luis Enrique.

- Inter Miami: Óscar Ustari; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt; Telasco Segovia, Sergio Busquets, Federico Redondo, Tadeo Allende; Luis Suárez y Lionel Messi. DT: Javier Mascherano.