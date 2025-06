Partidos de hoy, sábado 28 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 28 de junio, la agenda futbolera está llena de encuentros emocionantes que nadie se deberá perder: Alianza Lima se juega la vida en Arequipa, arrancan los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ irán a buscar la hazaña frente Melgar en la ‘ciudad blanca’, solo les sirve el triunfo para mantenerse en carrera por la lucha del Torneo Apertura 2025 a falta de tresfechas. Universitario de Deportes tiene una importante ventaja de cinco puntos, y los ‘íntimos’ necesitan acortar distancias.

Con las reapariciones de Miguel Trauco y Alan Cantero, Néstor Gorosito pondrá a sus mejores jugadores para asegurar la victoria que los mantenga con vida en el campeonato nacional. Mientras que los ‘rojinegros’ esperan defender la buena racha de siete encuentros consecutivos sin perder.

'Blanquiazules' y 'rojinegros' se enfrentan en la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Por otro lado, iniciará la ronda de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 con cotejos interesantes. Palmeiras se enfrentará a Botafogo en el Lincoln Financial Field, en Philadelphia. Un duelo brasileño donde solo uno podrá seguir en carrera: el ‘fogao’ mostró todo su poderío frente PSG, mientras que el ‘verdao’ está invicto en la competencia.

También se vivirá el choque entre Benfica y Chelsea en el Bank of America Stadium, en Charlotte. Los ‘azules’ han realizado una participación discreta en la fase de grupos y sus hinchas esperan que pueda mantenerse en carrera. Y las ‘águilas’ llegan con mejor rendimiento con Ángel Di María en la cabeza.

Arrancan los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

Partidos de Liga 1

- ADT vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)

- UTC vs Sport Boys (15:15 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Mundial de Clubes

- Palmeiras vs Botafogo (11:00 horas / DAZN, DSports, DGO)

- Benfica vs Chelsea (15:00 horas / DAZN, DSports, DGO, Disney+ Premium, América TV y América TVGO)

Partido de Copa América de Vóley Masculino

Partidos amistosos internacionales

- Costa Rica Sub 17 vs Colombia Sub 17 (10:00 horas / FIFA+)

- Olimpia vs Racing Club (14:00 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de Copa de Oro

- Panamá vs Honduras (18:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- México vs Arabia Saudita (21:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de fútbol uruguayo

- Liverpool FC vs Montevideo Wanderers (10:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)

- Peñarol vs CA Cerro (13:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)

- Defensor Sporting vs Plaza Colonia (13:00 horas / Disney+ Premium)

- Boston River vs Miramar Misiones (18:00 horas / Disney+ Premium, GolTV)

Partido de fútbol argentino

- Rosario Central vs Unión Santa Fe (11:00 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Delfín SC vs Manta FC (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Barcelona SC vs Libertad FC (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Orense SC vs LDU Quito (19:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partido de Europeo Sub 21

- Alemania vs Inglaterra (14:00 horas / Disney+ Premium)

Partido de MLS

- Orlando City vs FC Cincinnati (18:30 horas / MLS Season Pass)