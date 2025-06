Luis Ramos realiza un balance de su rendimiento en América de Cali: “Me está yendo muy bien en mi primer año en el extranjero”

Luis Ramos se ha posicionado como un delantero de importancia en América de Cali. - Crédito. Difusión

A Luis Ramos no le ha supuesto ninguna dificultad asentarse en América de Cali. Si bien llegó como una apuesta, procedente de Cusco FC a partir de una cesión anual, el delantero peruano ha cumplido correctamente el rol goleador que se esperaba. Ahora, el conjunto escarlata espera que su producción aumente en el siguiente semestre.

Así de claro ha sido Ramos en palabras ofrecidas a GOLPERU desde su natal Trujillo, lugar donde cumple con un periodo vacacional: “Estoy muy feliz de ver los resultados. Siempre tuve la mentalidad de que podía llegar. Me está yendo muy bien en mi primer año en el extranjero. He madurado mucho física y mentalmente. Me sentía muy preparado para dar el salto. Colombia me ha dado mucha experiencia e intensidad”.

Luis Ramos es una de las espléndidas figuras de América de Cali. - Crédito: AFP

Una de las claves para que el ‘Tanque’ hallase un desenvolvimiento sostenido ha sido la estructura del plantel. A partir de la cantidad de legionarios, el titularato se reduce a quienes se entrenen mejor a lo largo de la semana. De tal manera que ese contexto fomenta una mayor competencia con el resto, sobre todo con el otro delantero, Rodrigo Holgado.

“En Colombia solo hay tres cupos de extranjeros, no es como en Perú. Es más complicado. En el equipo somos seis y solo juegan tres. Es una presión interna, pero eso te ayuda a crecer”, reconoció el atacante andino que cuenta con seis meses para aumentar su nivel y así convencer a la directiva escarlata a acometer la compra de su carta pase.

El delantero peruano sumó una nueva anotación en la liga colombiana con el cuadro 'escarlata'. (Video: WIN Sports)

Universitario toca su puerta

En más de una ocasión, Universitario de Deportes ha intentado establecer un contacto formal con Luis Ramos, de quien conserva gratas referencias. El delantero nacional sí ve con buenos ojos un posible desplazamiento hacia el estadio Monumental, pero deja todo el tema en manos de su entorno empresarial.

La única manera para que el actual bicampeón de la Liga 1 de Perú se haga de las prestaciones de Ramos es que compre su carta pase desde Cusco FC, aunque se especula que el monto económico que piden desde la Ciudad Imperial es exorbitante, lejos de lo que podría pagar, de momento, la ‘U’.

Luis Ramos firmó camisetas de Universitario y no descartó su posible regreso a la Liga 1.

“Creo que no es novedad, se comunicaron conmigo, con mi empresario Rodrigo. Esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del Perú y muy contento por eso”, declaró a L1MAX.

En un caso no se establezca una negociación formal en el presente ciclo, es muy probable que al finalizar la actual temporada se realice una nueva propuesta que satisfaga a las partes involucradas. Al menos, existe el conocimiento de que Luis Ramos quiere vestirse de ‘crema’ en alguna ocasión.

Luis Ramos confirma interés de Universitario: "esperemos que se pueda dar" | Liga 1 Max