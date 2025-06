A qué hora juega Real Madrid vs Salzburgo HOY: horario en Perú del duelo por el Mundial de Clubes

Real Madrid y Salzburgo se verán las caras en la tercera jornada del Mundial de Clubes.

Real Madrid se medirá ante el Salzburgo hoy, jueves 26 de junio a las 20:00 (hora peruana) en el Lincoln Financial Field, en el partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo H del Mundial de Clubes 2025. El mundo está siendo testigo de encuentros vibrantes que está dejando esta cita mundial en Estados Unidos, con choques que no solo enfrentan a equipos, sino también a culturas muy distintas que se unen durante 90 minutos gracias al fútbol.

La competición, en su primera edición con 32 equipos, no está siendo una decepción, por el contrario, ha generado gran expectativa de cara a los partidos restantes de la fase de grupos y, sobre todo, a los cruces ya definidos para los octavos de final.

Real Madrid llega a este compromiso tras vencer 3-1 al Pachuca de México el pasado domingo, en un duelo donde brilló Jude Bellingham, cuyo rendimiento fue clave para que el conjunto español sumara tres puntos y se mantenga, por ahora, en la cima del grupo.

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid.

Por su parte, el Salzburgo debutó con una victoria ante Pachuca, pero en la segunda jornada igualó sin goles frente al Al Hilal, exequipo del peruano André Carrillo. Estos resultados dejan a ambos equipos con cuatro unidades, por lo que este último encuentro será decisivo para definir al líder del grupo.

A qué hora ver el partido desde Perú

El encuentro está programado para las 20:00 horas de Perú. Será el último partido de ambos en la fase de grupos, y definirá cuál de los dos avanza como primero del Grupo H.

Según reglamento, los 2 mejores ubicados en la tabla de cada grupo avanzarán a los octavos de final. De momento ya se conoce algunos duelos que seguramente dará que hablar: Inter de Miami vs París Saint Germain, Palmeiras vs Botafogo y Flamengo vs Bayern Múnich.

Lionel Messi y las ‘Garzas’ enfrentarán al actual campeón de la Champions League. (X/Mundial de Clubes FIFA)

Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del choque por plataformas digitales de streaming como Disney Plus, DAZN y DSports (DirecTV), lo que garantiza una amplia cobertura para todos los seguidores del deporte rey. A su vez, Infobae te traerá una cobertura especial de todos los permoneros de dicho encuentro que definirá las llaves de octavos.

Historial entre Real Madrid y Salzburgo

Aunque no han tenido una extensa rivalidad, españoles y austriacos se han enfrentado en dos ocasiones en los últimos años, con un saldo totalmente favorable para el conjunto español.

El primer encuentro se dio el 7 de agosto de 2019, en un amistoso disputado en Austria. En aquella oportunidad, los ‘merengues’ se impusieron por 1‑0 con un gol de Eden Hazard, en uno de sus primeros partidos con la camiseta blanca.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group H - RB Salzburg v Al Hilal - Audi Field, Washington, D.C., U.S. - June 22, 2025 RB Salzburg fans react after the match REUTERS/Kevin Lamarque

El segundo choque fue mucho más reciente y oficial: se trató de un duelo por la UEFA Champions League, jugado el 22 de enero de 2025 en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid goleó 5‑1 con anotaciones de Rodrygo (2), Mbappé y Vinícius Jr. (2). Salzburg apenas pudo descontar con un tanto de Bidstrup.

Con estos resultados, el historial entre ambos queda de la siguiente manera: dos partidos, dos victorias para Real Madrid, con 6 goles a favor y solo 1 en contra. Un antecedente que pone al equipo español como claro favorito, aunque el contexto del Mundial de Clubes podría traer sorpresas.

¿Puede quedar eliminado el Real Madrid?

Sí, la combinación de unos resultados podrían dejar eliminado al cuadro ‘merengue’ del Mundial de Clubes. Si el equipo austriaco vence al Real Madrid y el Al Hilal se impone ante el Pachuca, se daría por finalizada su participación de esta edición del Mundial de Clubes.

El resultado es complicado, sin embargo, en la presente edición ya han caído los favoritos y no se podría descartar que el Salzburg diera la sorpresa