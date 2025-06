Universitario fichó a figura de San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario de Deportes fichó a figura de San Martín para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

El miércoles 25 de junio, Universitario de Deportes dio a conocer a su primer refuerzo para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. El club ‘crema’ le quitó a una de sus figuras a la Universidad San Martín para acercarse a su objetivo de levantar el tan ansiado trofeo.

Se trata de Daniela Múñoz, quien se desempeña como atacante y fue muy importante en el cierre de la campaña pasada cuando las brasileñas Ivna Colombo y Fernanda Tomé se lesionaron. La voleibolista peruana se mudará de Santa Anita a Ate después de cuatro temporadas.

“Bienvenida a tu casa, Dani”, fueron las primeras palabras del club ‘merengue’ hacia la deportista de 23 años junto a un pequeño clip en el que luce su nueva casaquilla. Después, añadió: “Llega para hacer historia. Daniela Múñoz Pérez se suma a las Pumas para disputar la próxima temporada de la LPV”.

Daniela Múñoz, identificada con la ‘U’

No hay nada mejor que jugar por el equipo de tus amores. Daniela Múñoz lo hará y experimentará en carne propia ese sentimiento. Y es que la exSan Martín siempre ha sido hincha de Universitario de Deportes, más allá de que inició su carrera en el clásico rival, Alianza Lima.

La ‘U’ sacó a relucir su hinchaje antes de presentarla, como si se tratase de una pista. El club de Ate posteó en sus redes sociales una fotografía de la infancia de Daniela con una gorra con el escudo de la institución. Esto desató múltiples comentarios.

Daniela Múñoz es hincha de Universitario de Deportes y cumplirá su sueño de jugar por el club de sus amores.

Daniela Múñoz se despidió de San Martín

Daniela Múñoz, un día antes de ser presentado oficialmente por Universitario, se despidió de la Universidad San Martín mediante su cuenta de Instagram. La voleibolista peruana dejó un sentido mensaje por todos los años que pasó en la tienda ‘santa’.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy especial en mi vida y quiero agradecer profundamente a la USMP por abrirme las puertas, creer en mí y permitirme vestir con orgullo esta camiseta. Me siento contenta porque cada vez que pude estar en el campo, di todo de mí con mucho esfuerzo, sacrificio y mucha alegría. Ser parte de este equipo ha sido una experiencia muy bonita en mi vida, donde conocí muy buenas personas y las llevaré por siempre en mi corazón. Gracias a la hinchada por el apoyo que siempre me brindó dentro y fuera del coliseo. Me voy con gratitud infinita hacia esta hermosa institución. Cierro este ciclo con el corazón lleno y la mirada puesta en nuevos sueños”, posteó.

Daniela Múñoz se despidió de la USMP con sentido mensaje.

Universitario se comienza a armar con Hervás como DT

Universitario no pudo subirse al podio en la última edición de la Liga Peruana de Vóley. Precisamente, cayó ante la Universidad San Martín en el duelo por el tercer lugar. Esto provocó que la directiva comandada por Fabrizio Acerbi decida realizar drásticos para lograr los objetivos planteados de cara a la siguiente temporada.

En primer lugar, se desprendió del técnico peruano César Arrese, quien había conseguido el ascenso a Primera División y logró el quinto y cuarto puesto en las dos primeras campañas en la máxima categoría de voleibol.

En ese sentido, la ‘U’ fue en búsqueda de un estratega con experiencia y un palmarés superior al de Arrese, como lo es Francisco Hervás, quien no solo pasó por la selección peruana y española, sino también fue campeón con Regatas Lima.

Universitario de Deportes confirmó el fichaje de Francisco Hervás. Crédito: Captura X