Paul Pogba recordó a la selección peruana y la comparó con los equipos “más duros” de Sudamérica

Paul Pogbá sostiene que siempre es duro jugar con un equipo sudamericano | ESPN

Rusia 2018 significó el regreso de Perú a los mundiales de fútbol tras 36 años de ausencia. El equipo de Ricardo Gareca ilusionó a un país entero y sacó pasaje al certamen internacional con una clasificación escrita en las páginas doradas del balompié nacional.

‘El equipo de todos’ le dijo adiós a su participación luego de caer en su segundo partido ante Francia por la mínima diferencia. Una de las figuras del elenco ‘galo’ que se coronó en Moscú, fue consultado sobre la presión de los fanáticos sudamericanos, a propósito del Mundial de Clubes que se celebra en Estados Unidos.

Paul Pogba, quien ya había elogiado al entonces equipo de Ricardo Gareca, posicionó a Perú en el podio de los conjuntos más complicados de enfrentar por la hostilidad y exigencia a la hora de marcar. “Siempre es duro jugar contra un equipo sudamericano”, expresó ‘El Pulpo’ en ‘La casa del Kun’, programa transmitido por ESPN.

El futbolista de 32 años está en Estados Unidos disfrutando del Mundial de Clubes mientras define su futuro futbolístico. Crédito: Lars Baron via Getty Images/ESPN

“Puede ser Perú, Argentina o Uruguay, porque pelean. Primero van a pelear y son siempre agresivos”, agregó el exjugador de la Juventus. “Tienen talento, también, con jugadores que juegan en Europa, topclass”, cerró su comentario.

El elogio en Rusia en 2018

El rendimiento que exhibió la selección peruana ante Francia dejó buenas sensaciones para Pogba. En la zona mixta, tras el compromiso, el talentoso mediocampista analizó el encuentro y destacó al conjunto peruano. “Un equipo muy fuerte y sólido. Juegan todos juntos y tienen jugadores de calidad”, sostuvo a las cámaras de ESPN.

El seleccionado de Didier Deschamps lamentó la derrota del equipo del ‘Tigre’ en la primera fecha de la justa mundialista ante Dinamarca: “Tuvieron mala suerte. Creo que el partido contra Dinamarca, Perú tenía que ganarlo. Pero, como dije antes, mala suerte. Lo más importante es que nosotros ganamos y pasamos a octavos”.

Soccer Football - World Cup - Group C - France vs Peru - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 21, 2018 France's Paul Pogba in action with Peru's Paolo Guerrero REUTERS/Darren Staples

Más adelante, reconoció a uno de los futbolistas más célebres del combinado. “Sabemos que Perú tiene jugadores de clase mundial, como Jefferson Farfán que conocemos todos. El resultado es muy triste para el Perú, pero nosotros queríamos ganar”, declaró a RPP.

El futuro futbolístico de Paul Pogba

Paul Pogba ha estado fuera de los terrenos de juego a causa de una suspensión por dopaje. En primera instancia, el futbolista fue sancionado con cuatro años tras dar positivo por testosterona en agosto del 2023. Luego, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo la pena a 18 meses.

En noviembre del 2024, el francés se desvinculó de la Juventus y pasó a ser jugador libre. En marzo de este año, ya podía unirse a las filas de algún equipo, pero el libro de pases europeo se cerró.

El ‘galo’ fue acercado a Corinthians de Brasil. En el ‘timao’, su fichaje pudo ser auspiciado por la empresa de acompañantes Fatal Model. La agencia de escorts habría ofrecido entre tres y cuatro millones de reales mensuales (cerca de 650.000 dólares) para su salario, pero la propuesta se diluyó.

Inter Miami y clubes de la liga árabe estuvieron tras sus pasos. Sin embargo, en los últimos días, Pogba ha sido vinculado al AS Mónaco del fútbol de su país. El periodista Fabrizio Romano indicó que el acuerdo está muy cerca de cerrarse y el contrato sería de dos temporadas.

Fabrizio Romano indicó que Pogba está cerca de fichar por el AS Mónaco. Crédito: X

“Se están ultimando los detalles y luego se cierra el trato para que el mediocampista francés vuelva a la acción después de una larga suspensión”, compartió el comunicador italiano.

Pogba aún no ha dado por hecho la contratación.“Todavía no he firmado nada. Hay interés, veremos” declaró ‘El Pulpo’ al citado programa ‘La casa del Kun’. Por lo tanto, no está escrito en piedra su vínculo con el cuadro monegasco.