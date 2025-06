Claudio Vivas ataca a Manuel Barreto, incorporación de la Federación Peruana de Fútbol: “De ese personaje no voy a opinar”

Claudio Vivas arremete contra Manuel Barreto, nuevo jefe de la UTM de Perú. - Crédito: Difusión

Manuel Barreto ha experimentado una serie de altibajos en su carrera como directivo, sobre todo en Universitario de Deportes. Sin embargo, en los últimos años su trayectoria ha ido al alza al formar parte del área deportiva que concretó el sueño del bicampeonato nacional en el año del Centenario.

Su correcta labor en las oficinas de la ‘U’ le abrió las puertas de par en par en la Federación Peruana de Fútbol para que asumiera un nuevo cargo, uno de mayor prestigio: la dirección de la Unidad Técnica de Menores. Sin pensarlo demasiado, aceptó la propuesta y se instaló en la Villa Deportiva Nacional.

Claudio Vivas conserva malos recuerdos de su relación con Manuel Barreto. - Crédito: Difusión

Una nueva vida para Barreto en búsqueda de la mejora del fútbol formativo en Perú. No obstante, el paso que acaba de dar es observado con mucho detenimiento por Claudio Vivas, un viejo conocido suyo con el cual no lleva una relación de respeto por cuestiones de desprolijidad profesional, según el argentino.

“De ese personaje no voy a opinar”, partió diciendo con mucha firmeza Vivas en palabras ofrecidas a radio Ovación. “Pero sí puedo decir que él ha tenido experiencia en jóvenes. La especialización en jóvenes se adquiere mediante la cantidad de años que uno ha trabajado, yo tengo más de 30 años de fútbol y me ha tocado formar jugadores en diferentes clubes”, subrayó.

El exfutbolista fue presentado como el nuevo director de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)

Claudio Vivas intenta hablar con una base que le confiere su amplia experiencia, aunque cuando escucha el solo nombre de Manuel Barreto le invaden malos recuerdos por una etapa que considera infausta, soliviantada por el actual líder de la reforma de menores de la FPF.

“No tengo un gran recuerdo porque cuando yo estaba trabajando pasó lo que ustedes saben y no me interesa hablar del tema. Tengo claro que para una función de esta naturaleza hay que dedicarle mucho tiempo, estar 24/7, tener una apertura muy grande con todos los clubes y no ser una persona solo de escritorio”, agregó.

Manuel Barreto pasó los últimos años ejerciendo un cargo directivo en Universitario. - Crédito: Difusión

FPF, lejos del horizonte

No es ningún secreto que la Federación Peruana de Fútbol está reestructurando cada una de sus esferas pensando en una reforma integral. Por esa razón, la presidencia liderada por Agustín Lozano observa futuribles candidatos para ocupar un puesto en el organigrama de la FPF. A Vivas no le interesa y mucho menos si Barreto se encuentra allí.

“No somos compatibles, qué haríamos los dos, uno para poder trabajar con otra persona hay que ser compatible. Yo trabajo con gente que tenga un pensamiento acorde y que son leales a mis principios. Yo no guardo rencor pero no me olvido de las cosas, que es diferente”, sostuvo.

Y sumó: “El desarrollo del fútbol depende mucho de la organización de los torneos a nivel nacional, regional y fundamentalmente es algo que no se puede negociar. Para que los chicos puedan tener un crecimiento no es solamente una buena cancha, sino buenos formadores, buena inversión, buena competencia”.