Peter Arévalo arremetió contra jugador de Alianza Lima por bajo rendimiento: “No trasciende, es tiempo de revisar su contrato”

Alianza Lima consiguió un empate en condición de local ante Sport Huancayo en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura. Este resultado hizo que el cuadro ‘blanquiazul’ se retire del liderato que actualmente lo ocupa su clásico rival, Universitario de Deportes. Evidentemente, las críticas le han llegado al comando técnico y a los jugadores, aunque sobre todo en un nombre propio. Justamente, Peter Arévalo arremetió contra un futbolista del equipo y pidió reconsiderar su contrato.

"Llegó Ceppelini y en el fútbol colombiano era la alternativa de Edwin Cardona. Cuando llegó al fútbol peruano, habían hinchas de Atlético Nacional que no entendían cómo lo dejaron ir. Se trajo a un jugador que, se supone tenía que darte juego y claridad“, fueron sus primeras palabras en su programa de YouTube, ‘Madrugol’.

De la misma manera, aseguró que en el cotejo con el ‘rojo matador’, el volante uruguayo tuvo funciones totalmente alejadas a las que fue contratado, comparándolo con Sebastián Rodríguez.

“Ante Sport Huancayo entró y terminó jugando cerca de Zambrano y Garcés. ¿Vieron dónde recibía la pelota? ¿Lo necesitábamos ahí? O sea, si un jugador entra y se refugia dentro de los centrales y manda a Gonzalo Aguirre para que esté más cerca de Barcos y Succar, tengo que decir que se está ausentando del partido, que no está asumiendo la responsabilidad. Se convirtió en el ‘Bigote’ Rodríguez 2.0″, comentó.

Peter Arévelo pidió reconsiderar la continuidad de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

El popular ‘Mr. Peet’ no entendió si el hecho que Pablo Ceppelini retrasara su posición ante Sport Huancayo dependió de él o del técnico Néstor Gorosito. Pero sí le pidió que tenga más llegada al arco rival.

“Yo quiero a Ceppelini cerca del área para que le pegue al arco, de media o larga distancia, no lo quiero recogiendo la pelota de Zambrano y de Garcés. Tenía que entrar para jugar cerca del área, con la pegada que tiene, el pase que tiene. No puede entrar y ser el que recibía la pelota de Zambrano o Garcés. No sé si Gorosito o Zapata lo mandaron a Ceppelini atrás, yo pensé que Aguirre iba a ser el que recogía la pelota para filtrar a Ceppelini, para que esté más cerca del área", señaló.

Eso no fue todo, ya que Peter Arévalo cuestionó que el canterano Piero Cari esté por delante en las preferencias en Alianza Lima, de ahí que planteó la idea de que se evalúe si el mediocampista ‘charrúa’ debe continuar en la institución.

“¿Ceppelini sufrió una lesión? Perfecto. ¿Tuvo una suspensión de Copa Libertadorea? Perfecto. Y desde que volvió, un tipo que venía siendo campeón en el fútbol colombiano, se ha dejado ganar el puesto por Piero Cari. Si un tipo del extranjero llega y se deja ganar el puesto por un juvenil, es momento de revisar su contrato porque si se la va a pasar así todo el año. Un extranjero que viene a marcar la diferencia en un puesto tan clave, se deja ganar la titularidad por un chico de 17 años, entonces ya es tiempo de ver su contrato. No está trascendiendo", sostuvo.

Pablo Ceppelini no ha podido marcar la diferencia como '10' de Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

Pablo Ceppelini en Alianza Lima

Y es que Pablo Ceppelini arribó a Alianza Lima con la consigna de ser el jugador diferencial en la mitad de la cancha, pero padeció de problemas físicos y de la inconsistencia de su rendimiento.

Es cierto que tuvo una dura sanción de Conmebol que hará que siga ausente en el ámbito internacional, aunque en la Liga 1 ha tenido inconvenientes para adueñarse del puesto. De hecho, Piero Cari, con tan solo 17 años, ha irrumpido con fuerza y ha sido considerado por Néstor Gorosito en duelos importantes de Copa Libertadores y del Torneo Apertura.

El vínculo del futbolista nacido en Montevideo con el conjunto ‘victoriano’ es hasta finales de 2026, según especificado en Transfermarkt, pero su nivel en las próximas fechas podría hacer reconsiderar su estancia en el club.