Beto da Silva encumbra a Carlos Desio por recuperarlo en Cienciano: “Me convirtió en otro jugador”

Cienciano cuenta con una serie de futbolistas en un alto rendimiento gracias a las instrucciones del entrenador Carlos Desio, quien con su idea revolucionaria de juego ha hecho que todos los integrantes del plantel asuman más de una función. Uno de los casos más ejemplares lo representa Beto da Silva.

El joven delantero peruano ha caído de pie en la pizarra de Desio, a quien conoce desde hace un muy buen tiempo por las labores realizadas en Asociación Deportiva Tarma (ADT) en el periodo pasado. Ahora con el ‘papá’ se reconfirma que el técnico extranjero es un experto para recuperar a puntuales que parecían perdidos o no encajaban en sistemas previos.

“Carlos Desio me convirtió en otro jugador, porque con él en ADT, por lo menos, jugaba de volante interno que me convertía en extremo, buscaba más por dentro y por fuera. Me daba esa libertad, pero siempre tenía la obligación de cuando no teníamos la pelota, cerrar al medio. Yo me capacité para cumplir esa función”, declaró Da Silva en una extensa entrevista en Gusadro Podcast por la plataforma de YouTube.

“El ‘profe’ Desio quiere jugadores inteligentes que sepan adaptarse a distintas posiciones. Me gustaba jugar más de segundo delantero. Sé que puedo jugar en cualquier posición, porque lo he hecho; lo importante es que el jugador se adapte al esquema, eso es fundamental”, agregó Beto.

Diferencias con Díaz

Antes de la llegada de Carlos Desio a la zona técnica de Cienciano, el encargado de conducir al plantel principal era su compatriota Cristian Díaz, a quien en un principio le fue correctamente en la Liga 1, pero con el avance del tiempo fue perdiendo terreno al tiempo que sus dirigidos le soltaron la mano por su insistencia en un sistema que no daba réditos.

Desde la mirada de Da Silva, el exentrenador cuenta con muchas capacidades para destacar en cualquier institución, pero el problema que radicó en el conjunto ‘imperial’ fue su necedad por emplear un modelo alejado del fútbol creativo, impidiendo que sus futbolistas demostrasen el talento sobre la base de la libertad.

“El profe Díaz es un gran técnico, pero tiene otra idea. Cada técnico tiene una manera de ver o de manera de plantear. Creo que con él era otro tipo de planteamiento. Los jugadores que tenemos no eran para el tipo de juego directo, era más por un juego posicional y de movilidad”, analizó Beto.

“Tenemos jugadores de jerarquía. Con la llegada de Carlos Desio sabíamos de su trabajo y era lo que necesitábamos. No se fija únicamente en el resultado sabiendo que estando en Cienciano tenemos que ganar, no lo deja a un lado pero sin salirnos de lo principal: una idea de juego”, sumó.

El camino de Da Silva

Beto Da Silva inició su carrera profesional en Sporting Cristal en 2013, destacándose por su velocidad y capacidad de desborde. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol europeo, donde jugó en clubes como Jong PSV, PSV Eindhoven, Grêmio, Tigres UANL, Lobos BUAP y Deportivo La Coruña. Sin embargo, su paso por Europa estuvo marcado por lesiones y falta de continuidad, lo que afectó su desarrollo.

En 2020, regresó al Perú y firmó con Alianza Lima, buscando relanzar su carrera. Posteriormente, jugó en Universidad César Vallejo y Melgar, donde no logró consolidarse como titular. En 2024, se unió a ADT de Tarma en calidad de préstamo, donde desempeñó un rol más retrasado en el campo, mostrando versatilidad y contribuyendo al equipo con goles y asistencias . Para la temporada 2025, fichó por Cienciano, buscando continuar su carrera en la Liga 1.

A pesar de su talento, Da Silva ha enfrentado desafíos en su carrera, incluyendo lesiones y cambios frecuentes de equipo. Su historia refleja la perseverancia y la búsqueda constante de oportunidades para demostrar su calidad en el fútbol peruano e internacional.