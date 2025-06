El millonario capricho del Manchester City para el Mundial de Clubes 2025: este es el primer refuerzo de Pep Guardiola para el torneo FIFA

Pep Guardiola potencia el Manchester City para el Mundial de Clubes 2025

El Manchester City necesita con urgencia reforzar su plantilla de cara al Mundial de Clubes 2025, una cita que representa no solo un nuevo reto para el equipo de Pep Guardiola, sino también una oportunidad para redimirse tras una temporada 2024/25 que ha estado lejos del nivel arrollador al que tenía acostumbrado al mundo del fútbol. A diferencia de campañas anteriores, los ‘citizens’ no lograron imponer su dominio en la Premier League y cerraron el campeonato en la tercera posición, siendo superados con claridad por un sólido Liverpool, que se coronó campeón.

Este bajón de rendimiento no solo refleja la creciente competitividad de la liga inglesa, sino también un ciclo terminado en el plantel. La salida de Kevin De Bruyne, uno de los mejores jugadores en la historia del club y pilar indiscutible del mediocampo, dejará un vacío en el mediocampo del Manchester City. El belga no solo era el principal generador de juego, sino también una figura de liderazgo y experiencia que marcó una era bajo el mando de Guardiola. Su despedida no solo es simbólica, sino que representa un desafío estructural en el funcionamiento del equipo.

Con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina y en un formato renovado que reúne a 32 equipos de las seis confederaciones reconocidas por la FIFA, Guardiola ha dicho a la directiva: es momento de reforzarse y reestructurar el mediocampo. En ese contexto, el entrenador español ha puesto los ojos en uno de los jugadores más destacados de la Serie A: Tijjani Reijnders, mediocampista neerlandés del AC Milan.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Manchester City ya habría iniciado contactos formales para intentar concretar el fichaje de Reijnders, quien ha sido tasado en 70 millones de euros por el conjunto italiano. El centrocampista de 26 años viene de una temporada sobresaliente en la que jugó un total de 54 partidos oficiales, anotando 15 goles y participando activamente en la creación de juego ofensivo del equipo ‘rossonero’. Sus números no solo impresionan por la regularidad, sino también por su capacidad de llegar al área rival y definir, un atributo esencial para ocupar el lugar que dejó De Bruyne.

Manchester City desembolsará 70 millones de euros por Tijjani Reijnders.

Reijnders destaca por su versatilidad en el mediocampo: puede desempeñarse como interior, volante mixto o incluso como mediocentro ofensivo. Tiene buena conducción, visión de juego y llegada desde segunda línea, lo que lo convierte en una pieza táctica ideal para los esquemas de posesión y presión alta característicos del Manchester City. En ese sentido, Guardiola considera que su incorporación será clave para mantener la identidad del equipo, pero también para renovar energías en una plantilla que ha comenzado a mostrar signos de desgaste tras años de hegemonía.

Además del neerlandés, el club inglés también estaría explorando otras opciones en el mercado europeo, ya que el objetivo es no solo reemplazar a De Bruyne, sino también mejorar la plantilla para una temporada que será larga y exigente. El Mundial de Clubes 2025 se disputará entre el 14 junio al 13 julio en Estados Unidos, y requerirá de una plantilla con profundidad y variantes.

El pasado de oro de los ‘<i>sky blues</i>’

Manchester City se prepara par su debut en el Mundial de Clubes.

El Manchester City, campeón de la Champions League en 2023 y referente del fútbol moderno, llega a esta nueva edición del torneo con la necesidad de reconstruirse y demostrar que sigue siendo uno de los equipos más competitivos del mundo. Pese a la temporada irregular, el talento y la estructura del club le permiten seguir aspirando a todo. Sin embargo, está claro que para lograr el éxito en el Mundial de Clubes, deberá reforzarse con inteligencia y cubrir los vacíos dejados por figuras históricas.

La posible llegada de Reijnders no solo traería frescura al mediocampo, sino que también podría marcar el inicio de una nueva etapa para el conjunto de Manchester City, en la que Guardiola buscará volver a lo más alto del podio internacional.

El debut en el Mundial de Clubes

Grupos del Mundial de Clubes 2025

El Manchester City forma parte del Grupo G, donde comparte grupo con Al Ain, Juventus de Turín y Wydad Casablanca. Con este último debutará en la cita mundial el próximo miércoles 18 de junio a las 11:00 horas de Perú y 13:00 horas de Argentina.