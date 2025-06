Pedro García minimizó el impacto de Perú vs Colombia por las Eliminatorias 2026: “Es el partido más triste de los últimos 20 años”

La selección peruana está ajustando detalles para enfrentar a Colombia este viernes 6 de junio a las 15:30 horas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Este duelo es vital para mantener las mínimas chances de poder acceder a la zona de repechaje: la ‘blanquirroja’ marcha en el noveno lugar con 10 puntos, está a cino unidades de Venezuela. La ‘blanquirroja’ definirá su futuro en la competencia fuera de casa a falta de cuatros jornadas para que se conozcan a los clasificados al Mundial Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, Pedro García sorprendió al revelar su postura sobre el choque entre peruanos y colombianos. Expuso el poco interés que existe por el cotejo por Clasificatorias y lo comparó con la expectativa generada años anteriores.

“Fue el sorteo y tal, pero qué loco, no. Se habla más de Palmeiras, que se juega en la quincena de agosto, que del partido del viernes con Colombia porque, por si acaso, el viernes juega Perú en Barranquilla. Primera vez en años que veo que hay más expectativa por otras cosas que por la selección peruana que es ahorita. André Carrillo se lastimó, tengo entendido; ahorita el tema sería la lesión de Carrillo y quién va a jugar en lugar de Luis Advíncula porque viene no tan rodado”, apuntó el comentarista en el programa ‘Vamos al Var’.

El DT de la 'bicolor' reveló por qué no llamó al volante de Cienciano para las Eliminatorias 2026. (Video: Paloma Del Solar / APresión)

“El Perú vs Colombia más triste de los últimos 20 años”

Pedro García lanzó un duro calificativo para graficar la poca relevancia del duelo entre la ‘blanquirroja’ y los ‘cafeteros’ en los últimos tiempo. Eso sí, dejó en claro que siempre quiere que le vaya bien a la selección peruana, pero no pudo dejar pasar el detalles de la poca expectativa por los hinchas.

“Debe ser el Perú vs Colombia más triste de los últimos 20 años. Porque cualquier Perú vs Colombia de cualquier Eliminatorias, de cualquier proceso; llámese Ricardo Gareca, Sergio Markarían, ‘Chemo’ del Solar. A muerte con la selección, queremos que gane, queremos que ocurra lo que la lógica no te indique. Convengamos que es el Perú vs Colombia más triste del último tiempo", precisó el periodista deportivo.

Siguen llegando los jugadores del extranjero para sumarse a los entrenamientos de la 'bicolor': Llegó Pedro Gallese y Luis Ramos.

Dónde ver el Perú vs Colombia por las Eliminatorias 2026

El duelo entre los peruanos y colombianos será transmitido por las señales abiertas de América Televisión (canal 4 y 704 en HD) y ATV (canal 9 y 709 en HD). Asimismo, estará disponible por la plataforma streaming de América TVGO.

Además, Movistar Deportes será la señal por cable que televisará el partido a través de sus canales 3 y 703 en alta definición. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma que es totalmente gratuito para todos los suscriptores.

Y por su lado, Infobae Perú informará todos los detalles del choque en Barranquilla con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los protagonistas, resultados, y mucho más.

Programación de la fecha 15 de las Eliminatorias 2026

Jueves 5 de junio

- Paraguay vs Uruguay (18:00 horas / estadio Defensores del Chaco / canal 14 o 714 HD de Movistar TV)

- Ecuador vs Brasil (18:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

- Chile vs Argentina (20:00 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

Viernes 6 de junio

- Colombia vs Perú (15:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / canal 3 o 703 HD de Movistar TV, canal 2 y canal 9 de señal abierta)

- Venezuela vs Bolivia (17:00 horas / estadio Monumental de Maturín / canal 14 o 714 HD)