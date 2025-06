Pedro Gallese habló de la ausencia de Christian Cueva en Perú: “Ha levantado su nivel, es un jugador de selección”

Pedro Gallese sigue considerando a Christian Cueva como un integrante de la selección peruana. - Crédito: FPF

El entrenador Óscar Ibáñez está perfilando el plan de la selección peruana para salir con vida del próximo combo de Eliminatorias 2026 contra Colombia y Ecuador. Dentro de sus observaciones, el interino decidió pasar por alto la convocatoria de Christian Cueva, el mejor mediocampista en la actualidad del Apertura 2025.

En el plano futbolístico, Ibáñez no ha dudado en ponderar el rendimiento espléndido y plausible del ‘10’ de Cienciano, a quien en las últimas semanas se le empezaron a caer los goles y asistencias. Sin embargo, el líder de la Bicolor ha considerado que es mejor mantenerlo aislado para no desenfocarlo de su centro.

Christian Cueva desplegando su fútbol creativo en Brasil. - Crédito: Cienciano

Aparentemente, una parte importante de los integrantes del combinado nacional ha preferido no emitir opiniones concretas al respecto, pero eso no quita que se rindan ante la loable actualidad de Cueva como lo ha hecho Pedro Gallese: “Ha levantado su nivel y me alegra bastante por él. Esperemos que sea así porque también es un jugador de selección y se le desea siempre lo mejor”.

De 33 años, Christian Cueva está atravesando por un extraordinario estado de forma plasmado en recitales totales tanto en el Cusco como en el extranjero. Por eso se pensó que sería la gran novedad en el listado de Óscar Ibáñez, pero tendrá que redoblar esfuerzos para que bien pueda meterse pronto en la planificación o, quizás, se espera su retorno en el siguiente proceso.

El volante marcó el empate vía penal tras falta que él mismo generó. (Video: DSports)

Pilar inolvidable

Christian Cueva ha sido una figura clave en la selección peruana durante la última década, destacando por su creatividad y visión de juego. Fue fundamental en la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y en las campañas de las Copas América 2019 y 2021, aportando goles y asistencias decisivas.

En 2025, tras superar una lesión y recuperar su nivel en Cienciano, donde ha sido determinante en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, su ausencia en las recientes convocatorias ha generado debate. Cueva ha expresado su respeto por las decisiones técnicas y su deseo de volver a vestir la blanquirroja, resaltando su compromiso con el equipo nacional.

Su experiencia y liderazgo son invaluables para una selección en proceso de renovación. La afición peruana reconoce que, más allá de su rendimiento actual, su presencia podría ser vital para guiar a las nuevas generaciones y aportar equilibrio en momentos cruciales.

Nuevo ángulo del espléndido gol de Christian Cueva que valió la clasificación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2025

Ofertas por Cueva

El ‘Cholito’ no se deprime ni mucho menos se desespera por regresar a la selección peruana. Entiende, plenamente, que el grupo está cerrado y solo le queda continuar en la senda del trabajo para contar una oportunidad, la cual no desaprovechará si llegara a darse.

Mientras se enfoca en recuperar su mejor versión, el nombre de Cueva suena con rotundidad tanto en el plano doméstico como en el extranjero. De hecho, desde otras latitudes han empezado a realizar un seguimiento importante para luego acometer una operación.

Hace un par de semanas atrás, por ejemplo, se conoció que Emelec (ECU) andaba tras sus pasos y quería, a cómo dé lugar, llegar a un trato con el ‘10’, aunque las negociaciones no llegaron a un punto de entendimiento final. Ahora, por otro lado, existe la posibilidad de que regrese a Arabia Saudí, pero aún no surge una propuesta concreta.

El '10' marcó el primero del cuadro cusqueño en el duelo por la fecha 14 del Torneo Apertura. (L1 Max)