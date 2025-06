Agustín Lozano quiere a Jean Ferrari en la FPF para liderar un ambicioso proyecto: Claudio Pizarro y Julio César Uribe también serían opciones.

La selección peruana disputará en junio y septiembre sus últimos encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La misión de la ‘blanquirroja’ será aprovechar al máximo las opciones que restan para buscar la clasificación, aunque ya no depende de sí misma. En todo caso, intentará mejorar la imagen mostrada desde el inicio del proceso.

Ante este panorama, desde la FPF ya miran de reojo el siguiente ciclo mundialista y, luego de asignar a Manuel Barreto como jefe de la Unidad Técnica de Menores, el próximo paso es encontrar al director deportivo o director general de fútbol, cargo que ostentaba Juan Carlos Oblitas. Un nombre que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el de Jean Ferrari, un personaje del agrado del presidente Agustín Lozano, aunque también hay otras opciones como Claudio Pizarro y Julio César Uribe.

Jean Ferrari consiguió el bicampeonato nacional durante su administración de Universitario. - créditos: Universitario

Esto fue dado a conocer en Twitter por dos periodistas, Mario Pinedo de RPP y Wilmer Robles. El primero mencionó que el administrador de Universitario de Deportes está cerca de ingresar a la Federación, pero aún sin haber acuerdo total.

"La idea es que Jean Ferrari se sume a la FPF. Ojo que todavía no está definido el puesto, hay más de un cargo que el administrador crema puede asumir. La decisión no está tomada por ninguna de las partes al 100%. Hay 2 opciones más. Uno local y otro extranjero", contó Pinedo.

En el caso de Robles, aseguró que Agustín Lozano tendrá una reunión con Jean Ferrari, que no ve su futuro claro en Universitario, al que llegó en 2021, por una supuesta intervención de la SUNAT por querer sacarlo. Y si no llega a prosperar esta opción, han salido otros nombres importantes para formar parte de un proyecto pensando en el Mundial 2030.

“Próximamente Jean Ferrari se reunirá con Agustín Lozano. Ferrari buscó el acercamiento con la FPF sabiendo que en cualquier momento la SUNAT podría removerlo de la U. También hay otras opciones para Director Deportivo: Julio César Uribe, Franco Navarro, Claudio Pizarro, entre otros”, comentó.

Claudio Pizarro ejerce como embajador de Bayern Munich de Alemania. - créditos: Du Qiongfang

Ahora, este acontecimiento que viene sonando con fuerza lo confesó Diego Rebagliati, quien en su podcast de YouTube, ‘Los Reba’, expresó que la partida de Manuel Barreto a la FPF fue una de las que tendrá Universitario, alegando que Jean Ferrari es el siguiente.

“La otra noticia es sobre Jean Ferrari. ¿A ustedes les sorprendió que Barreto fuera a la Videna? A mí sí me sorprendió un poquito. Algo que dijo Manuel Barreto en ‘Al Ángulo’ es que ‘cuando me enteré quién iba a ser el director deportivo, me entusiasmé más’. No se sabía quién iba a ser porque se hablaba de un argentino y un portugués. A mí me dijeron que es muy probable, no está confirmado, que a partir de julio, el director deportivo sea Jean Ferrari”, sostuvo.

El comentarista deportivo contó que el administrador de Universitario es una opción para reforzar a la Federación Peruana de Fútbol. (Los R3BA)

Claudio Pizarro sobre la posibilidad de trabajar en la FPF

Uno de los personajes más solicitados por los peruanos para trabajar en la FPF es Claudio Pizarro. A pesar de que su paso por la selección nacional como jugador no fue el mejor, su exitosa etapa en Europa y contactos de renombre acumulados; además de su profesionalismo, han hecho que sea visto como un eventual líder para llevar a cabo una reforma en el balompié local.

Su amigo cercano, Juan Manuel Vargas, reveló que conversó con él y quiere ser parte de un proyecto en la Federación, siempre y cuando haya seriedad y dedicación.

Asimismo, en el momento que Juan Carlos Oblitas dejó su rol como directo general de fútbol, Pizarro Bosio y otros referentes peruanos aparecieron como alternativas. Todo se conocerá en las próximas semanas o meses.