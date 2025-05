Sporting Cristal tomó drástica medida tras actos de vandalismo e incendio en la sede del club

Los 'celestes' ya están en la capital tras quedar eliminados de la Copa Libertadores. (Jax Latin Media)

Sporting Cristal sufrió dolorosa e histórica goleada 6-0 ante Palmeiras en Sao Paulo por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2025. Este mismo resultado lo dejó fuera de todas las competencias internacionales al quedar en el último lugar del Grupo G, por detrás de Bolívar.

La dura derrota provocó la mala reacción de un grupo de barristas, los cuales asistieron a la sede del club, situada en La Florida, en el distrito del Rímac, para quemar la puerta de la misma. Los videos del incendio se viralizaron en las redes sociales rápidamente.

Integrantes de la institución ‘bajopontina’ tuvieron que apagar el fuego durante horas de la noche del miércoles 27 de mayo. Hasta el momento, no se ha podido identificar a las personas que realizaron este acto de vandalismo.

Actos de vandalismo se llevaron a cabo tras la dura goleada ante Palmeiras en la Copa Libertadores. (Adolfo Quinteros)

Sporting Cristal reforzó su seguridad

Como era de esperarse, la Policía Nacional del Perú (PNP) se hizo presente en el complejo deportivo de Sporting Cristal para prestarle protección a los miembros del club y sobretodo prevenir otro ataque que cause daños materiales como humanos.

Eso no fue todo. A su regreso al país, la delegación ‘celeste’ tomó drástica medida para evitar un mal momento. En ese sentido, salió del aeropuerto Jorge Chávez por la puerta de la comisaría, en dos buses resguardados con motos y efectivos policiales.

Asimismo, ningún futbolista o miembro directivo -por ejemplo el vocero Julio César Uribe- brindó declaraciones en medio de un rotundo fracaso internacional. Lo más probable es que se mantenga una postura de silencio ante la espera del pronunciamiento oficial de la institución.

Sporting Cristal salió del aeropuerto Jorge Chávez con resguardo policial tras actos de vandalismo en La Florida.

Hinchas de Cristal encararon a jugadores y Joel Raffo en el aeropuerto

Esta medida de seguridad fue tomada a partir del incendio en la puerta del complejo deportivo de La Florida; así como también, por el careo de hinchas a jugadores y presidente de Sporting Cristal en el aeropuerto de Brasil.

En primera instancia, un grupo de fanáticos -que viajaron a apoyar a los ‘celestes’ en el duelo contra Palmeiras- le reclamó a los futbolistas por el resultado en el cierre de la fase de grupos. Inclusive, un simpatizante denunció que un deportista se burló de sus palabras.

“Ya hay violencia, gracias a quién, gracias a ustedes, no solo tenemos a la gallina que está allá (Raffo), te cagas de risa, no se caguen de risa, porque acá la gente es pendeja, no se caguen de risa, ya mucha hueva...., no respetan la camiseta, cuánto daríamos por jugar...”, se puede escuchar en un video publicado en X (antes llamado Twitter)

Fanáticos reclamaron a los futbolistas 'celestes' tras sufrir goleada ante Palmeiras en la Copa Libertadores. (Twitter)

Además, un fanático de Cristal se encontró con el presidente Raffo en el mismo aeropuerto y lo insultó hasta más no poder. “Raffo gallina, te vas a largar hue..., conc..., da la cara hue..., dejo trabajo, dejo estudios para venir y no haces ni pi..., dale la cara con...., te vas a largar y el día que te largues, voy a celebrar, acuérdate de mí”.

Fanático gritó lisuras al presidente del cuadro 'celeste' luego de perder con Palmeiras en la Copa Libertadores. (Twitter)

Lo que viene para Sporting Cristal tras quedar eliminado de los torneos internacionales

Con su eliminación de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Sporting Cristal deberá enfocarse en el Torneo Apertura, donde marcha en la octava casilla con 22 puntos, a cuatro de los líderes y clásicos rivales, Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Afortunadamente, Paulo Autuori y compañía tendrán tiempo para corregir sus errores, gracias al parón por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. Su próximo partido será ante Deportivo Garcilaso el 15 de junio en el estadio Alberto Gallardo.