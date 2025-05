Paulo Autuori reconoció cruda realidad de Sporting Cristal y fue autocrítico tras sufrir goleada ante Palmeiras: “No hay justificación”

El DT brasileño hizo fuerte autocrítica por la eliminación en Copa Libertadores 2025, aunque pudo elogiar a un jugador. (Video: Carlos Arrunategui)

Sporting Cristal dejó una imagen para el olvido el pasado miércoles 28 de mayo. Y es que la abultada derrota de visita ante Palmeiras de Brasil no solo hizo que los ‘celestes’ queden eliminados de la Copa Libertadores 2025, sino también exhiban todas las falencias del equipo. En ese sentido, Paulo Autuori reconoció la cruda realidad de su escuadra y fue autocrítico por el resultado negativo, además de rescatar a un jugador.

“Pruebo jugadores sin ningún miedo de hacerlo, yo necesito saber los jugadores que tengo, esta es la realidad. Hoy día (ayer) hubo un gol de jugada, fue el primero, de Estevao, que lo hace muchas veces y finaliza bien; pero en los demás cometimos errores. Cuando pasa esto hay que felicitar al rival, no hay espacio para palabras, tampoco para justificativos", fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

De la misma manera, aseguró que tiene en la mira en cómo mejorar al conjunto ‘rimense’ de cara al segundo semestre de la temporada, al mismo tiempo que elogió a un futbolista.

“El resultado no acompañó, no hay justificativo para esto. Nosotros tenemos que trabajar, pensar en el Clausura, en el Apertura aún y preparar al equipo para el Clausura. Hay muchos jóvenes. Voy a rescatar a Ian (Wisdom), la manera cómo tiene que entrar en los partidos, y seguramente va a ser un titular del equipo por la claridad que tiene. Pero todos lucharon, hubo errores que trabajamos para que no pasen. En un resultado como este no hay espacio para muchas palabras para justificar", precisó.

Christofer Gonzales no pudo ser el conductor de un Sporting Cristal que evidenció sus defectos ante Palmeiras. - créditos: AFP

De hecho, Ian Wisdom ha sido uno de los jóvenes por los que el extécnico de la selección peruana ha apostado más en su regreso al club. Cuando los titulares no le rindieron como esperaba, optó por mandar al campo al volante de 19 años y, dentro de su poca experiencia, ha mostrado mayor rebeldía. Bajo su mando, ha disputado cuatro partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, sumando 1 gol y 1 asistencia.

Ian Wisdom se ha convertido en el jugador predilecto de Paulo Autuori en Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Por otro lado, Paulo Autuori dejó en claro que Palmeiras lo superó en todo momento a Sporting Cristal, aunque los errores propios permitieron que la diferencia en el marcador fuera abismal. “Pasó que el rival fue muy superior, nosotros cometimos errores, debemos tener claridad para hacer un análisis, no hay mucho que justificar”, acotó.

Paulo Autuori sobre el futuro de Sporting Cristal

Evidentemente, el 6-0 en contra ha generado una enorme preocupación en los hinchas ‘cerveceros’, que supieron desde un principio que el plantel no estaba bien armado. En esa línea, el entrenador de 68 años admitió que tiene trabajo por hacer y que revertirán este mal momento.

“En el fútbol todo pasa, las cosas buenas no duran para siempre y las malas tampoco. Nosotros tenemos que ver con claridad para lo que toca en un futuro cercano. Hay que seguir adelante”, sostuvo.

Goles y resumen de la dura derrota del cuadro 'celeste' en Brasil. (Video: Conmebol)

Con la eliminación en la Copa Libertadores, Sporting Cristal tendrá que poner todas fuerzas en la Liga 1. Con un Torneo Apertura casi perdido, le queda el Torneo Clausura. Ahí la dirigencia tendrá que poner manos a la obra y realizar varios movimientos en el plantel, entre salidas y fichajes, para apuntar al campeonato nacional.

La situación no es la mejor en la entidad del Rímac, sobre todo, tras el malestar de los hinchas que esperan ver a su equipo pelear en lo más alto.

Paulo Autuori sobre el regreso de Yoshimar Yotún

Por último, Paulo Autuori fue consultado por el regreso de Yoshimar Yotún, de quien se hace dos semanas se supo que tenía un pronto retorno. “Todavía no está apto, no hay que apresurarse. Es un jugador importante para Cristal y para Perú”, expresó.