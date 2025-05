¿Fernanda Tomé firmará por Universitario? La estrella brasileña da detalles sobre su futuro y se refiere a posible transferencia

La reconocida 'Tomezinha' respondió pregunta sobre posible fichaje por Universitario de Deportes y fijó fecha límite para tomar su decisión. (Video: La Cátedra Deportes)

Fernanda Tomé se ha convertido en una pieza fundamental para elevar el nivel de la Liga Peruana de Vóley en los últimos años. Desde su llegada a la Universidad San Martín en el 2023, la brasileña ha brillado con actuaciones magistrales que han engrandecido su figura dentro del equipo. Sin embargo, en el horizonte se vislumbra un posible cambio: la próxima temporada podría encontrarla defendiendo los colores de un nuevo club.

En los últimos días, trascendió el interés de Universitario de Deportes por contar con los servicios de ‘Tomezinha’, lo que pone en duda su continuidad en la USMP. Tras el partido frente a las ‘pumas’ en el Polideportivo de Villa El Salvador, la destacada jugadora fue elegida la MVP y aprovechó para revelar detalles sobre sus planes a futuro.

“No sé si regreso, no sé si me voy, pero San Martín va a estar siempre en mi corazón. El triunfo de hoy fue mucha alegría, merecimiento. Cada una se esforzó en el conjunto, eso hizo la diferencia. Tener a la hinchada ahí con nosotros es bueno, ayuda bastante, sumamos una fuerza”, expresó a la prensa local, tras la victoria de la San Martín, que le permitió adueñar del tercer puesto de la competencia.

Tomé profundizó respecto a su futuro profesional y aseguró que aún no tiene una decisión tomada, pero que lo analizará con cautela. “Sobre la siguiente temporada, me iré para Brasil el miércoles, pero aún no he logrado decidir nada. Vamos a ver qué va a pasar, pero tengo pocos días para tomar esa decisión”, indicó.

Fernanda Tomé brilló en el San Martín vs Universitario por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025. Crédito: USMP

La brasileña también confirmó que ha recibido ofertas de otros equipos de la Liga Peruana de Vóley, pero evitó nombrar a la ‘U’. De igual manera, fijó una fecha límite para definir su próximo destino. “Sí he recibido propuestas de otros equipos de Perú, pero aún no decidí. San Martín está en mi corazón. Eso no puedo decir (si Universitario es el equipo que le pretende), pero en dos días tomaré la decisión”, manifestó.

A pesar de tener posibilidad de seguir su aventura en el país, ‘Tomezinha’ señaló que también cuenta con ofertas del extranjero. “No sé si me quedaré en el Perú, porque también tengo propuestas afuera. Pero como repito, San Martín tiene un espacio en mi corazón, me identifiqué mucho con el proyecto, con el profesor Vinícius... entonces, está difícil, pero va a salir. Todo el tema lo está viendo mi manager, vamos a tener una charla en estos días para tomar la decisión”, concluyó.

Fernanda Tomé, la figura estelar de San Martín

En su último partido de la presente temporada, Fernanda Tomé brilló con una destacada actuación, que la llevó a ser la máxima anotadora frente a nada menos que Universitario, con un total de 30 puntos. Gracias a ello, San Martín pudo derrotar 3-2 a su rival ‘crema’ y se quedó con la medalla de bronce del certamen.

“Yo no sabía que había hecho más de 30 puntos, pero trabajé para eso. Estoy muy feliz, nosotras hablamos una cosa ayer, nos quedamos pensando en terminar en el tercer puesto. Perder una final y quedar segundo es una sensación un poco distinta, pero terminar terceras fue un resumen de lo que fue nuestra temporada, totalmente de superación”, dijo la brasileña al respecto.

Las 'santas' vencieron 15-10 a Universitario en el quinto set. (Latina TV)

En ese sentido, la voleibolista de 35 años reconoció que particularmente esta campaña fue muy exigente. “La temporada fue muy difícil, muy competitiva. Está en otro nivel. Quien tenga oportunidades de estar aquí que venga, porque la Liga está maravillosa”, señaló.

Finalmente, resaltó su carácter y esfuerzo como voleibolista: “Yo siempre soy así, temperamental, en toda mi carrera. Esta temporada puedo decir que fue atípica. Tuve dos lesiones y poco tiempo de recuperación, pero yo di todo de mí en todo momento. Hoy hice la diferencia, fue la superación y el merecimiento de todo mi esfuerzo. El voleibol es mi vida, es todo para mí”.