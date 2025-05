Renato Tapia descendió en España: Leganés perdió la categoría en LaLiga consumando caída a Segunda División

Renato Tapia ha perdido la categoría en España con CD Leganés. - Crédito: Cordon Press

Renato Tapia dice adiós a LaLiga. El mediocampista peruano, de 29 años, ha perdido la categoría en LaLiga con el CD Leganés, consumando un doloroso descenso a la Segunda División de España. El acontecimiento, que deja muy tocado al plantel ‘pepinero‘, puede devenir en la salida del ‘5’ de Butarque para la próxima temporada.

El Leganés había llegado con vida a la última fecha del campeonato local, frente al ya descendido Real Valladolid, pero no dependía de sí mismo, dado que estaba condicionado a lo que hiciera el Espanyol en su examen final contra Unión Deportiva Las Palmas, otro conjunto que había caído al infierno.

Tapia fue uno de los mayores refuerzos del club para afrontar el curso 2024/25. - Crédito: Leganés

Con un recinto de Butarque repleto, la escuadra ‘blanquiazul’ salió con toda la actitud y fuerza para hacerse sentir. Así las cosas, a los 24′ minutos, apareció Javier Hernández para romper el cero instaurando un clima de positivismo entre los simpatizantes. Lo mejor, eso sí, llegó en la recta final cuando Yan Diamonde, sobre los 36′ minutos, y Juan Cruz Díaz, a los 40′ minutos, certificaron la goleada antes de finalizar el primer tiempo.

Definitivamente, a esas alturas, había un entusiasmo general en las gradas por el resultado toda vez que se conocía que el RCD Espanyol no pasaba del empate sin goles contra su oponente. No obstante, la historia cambió al momento que, pasada la hora de juego en Catalunya, Javi Puado canjeó un polémico penal por gol.

El mediocampista peruano entró desde el banco de suplentes y ayudó a su equipo a seguir con vida en el certamen. (Video: Movistar)

Esa anotación cayó como un baldazo de agua fría para el Leganés, porque por más goles que anotase en su examinatorio de cierre no iba a poder salvarse por el golpe asestado de los ‘pericos‘, los cuales no se conformaron con esa diana y ampliaron el resultado de la mano de Pere Milla. Silbatazo final simultáneo que consumó al plantel donde militó Renato Tapia.

El conjunto de Borja Jiménez, joven entrenador de apenas 40 años, quedó ubicado en la antepenúltima posición de la tabla de clasificación de la élite de España con 40 unidades, totalizando solo 9 victorias a lo largo de su participación. El resto fueron 13 igualadas y 16 derrotas. Balance estrepitoso.

Tapia durante un partido contra Rayo Vallecano. - Crédito: EFE

Reflexiones para Tapia

Sin presencia en la máxima categoría de España, es altamente probable que Renato Tapia sea una salida segura del CD Leganés. Si bien cuenta con un vínculo con el club hasta mediados del 2026, se prevé que el área directiva establezca un acuerdo amistoso de salida considerando que el peruano posee una ficha muy alta, que en situaciones de austeridad es difícil de cubrir.

Aun así, Tapia ha sido categórico: “Yo tengo contrato, es lo único que puedo decir. Después lo que vaya a suceder no está en mis manos, no lo decido yo. Ya veremos lo que sucede”. Con el destino resuelto en un Butarque apesadumbrado, no debe sorprender que en las próximas semanas lleguen ofertas de clubes locales y foráneos para cerrar un acuerdo con Renato.

Tapia ha celebrado su primera conquista en España. | VIDEO: DSPORTS

En definitiva, la temporada del mediocampista peruano ha terminado en una verdadera tragedia. Nadie pensó ni vio venir que por primera vez caería a la Segunda División, lo que constituye una humillación deportiva. Pasó de la tranquilidad de Celta de Vigo, con ciertos claroscuros claro está, a la inestabilidad del Leganés.

Conocido por su fortaleza defensiva y liderazgo, Renato Tapia debutó profesionalmente en Twente de la Eredivisie, luego pasó al Feyenoord, donde ganó títulos. En 2020, se trasladó a España fichando por el Celta de Vigo en LaLiga. Su último paso, infausto por cierto, ha sido en CD Leganés. Es pieza clave, además, en la selección peruana, destacando su participación en la Copa del Mundo 2018 y la Copa América 2019.